Políticos paraenses lamentam morte de Dona Olinda mãe do presidente Bolsonaro; veja repercussão

Ao longo da manhã desta sexta-feira (21), políticos do Pará têm usado as redes sociais para lamentar a morte de Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro, e prestar solidariedade ao chefe do Poder Executivo Federal. A notícia da morte foi divulgada pelo próprio presidente, por meio do Twitter.

O governador do Estado, Helder Barbalho, foi um dos que mandaram mensagem ao presidente. "Lamento e me solidarizo com o presidente

@jairbolsonaro pelo falecimento de sua mãe, a sra. Olinda Bonturi Bolsonaro. Que Deus conforte a família e os amigos".

“O Brasil de bem te abraça, irmão”, escreveu o deputado federal Éder Mauro. “Oramos a Deus para que te conforte nesse momento e dê forças para continuar trilhando esse caminho de provações que é a vida”, disse o senador Zequinha Marinho.

Veja a repercussão: