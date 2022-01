Mãe do presidente Jair Bolsonaro é internada em hospital de São Paulo

Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro, está internada no Hospital São João, em Registro (SP), município que fica a 50 km de Eldorado, onde ela mora. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela, que tem 94 anos. Nesta quinta, o presidente desembarcou em Paramaribo, capital do Suriname, para tratar de questões comerciais com o país. Amanhã ele segue para a Guiana, antes de retornar a Brasília. As informações foram divulgadas pelo Correio Braziliense.

Durante uma entrevista ao SBT News, em agosto do ano passado, quando fez uma visita a mãe, Bolsonaro disse que Olinda estava doente. "Minha mãe está com 94 anos, por assim dizer, ela não me reconhece mais. Teve um problema grave de sangramento nos últimos dias e eu resolvi visitá-la porque pode ser né, que seja a última vez. É a vida, é o nosso destino e quem tem mãe sabe que, quem tem mãe viva com essa idade, sabe dos problemas e do que nós devemos a ela".