Presidente Bolsonaro convida ministra Damares para ser candidata ao Senado em SP

A titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo. Além dela, outros nomes chegaram a ser cotados, como o de Paulo Skaf, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), de Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, e da deputada estadual Janaína Paschoal. As informações são do jornal O Globo.

Damares já vinha se movimentando nos bastidores para uma candidatura ao Senado, mas não necessariamente por São Paulo. Chegou a ser cogitada, inclusive, uma possível candidatura pelo Pará, que ela negou. O posto de candidata ao Senado por SP, entretanto, ainda não está definido.

Segundo o presidente, o nome de Damares para disputar por São Paulo foi aprovado por Tarcísio de Freitas, que deverá se candidatar ao Palácio dos Bandeirantes, mas a ministra ainda não respondeu ao convite.

“Posso adiantar uma possível senadora pra São Paulo. Ministra Damares. Possível candidata ao senado, não tá batido o martelo não. O convite foi feito, o Tarcísio gostou dessa possibilidade. Conversei com a Damares e ela ainda não se decidiu — afirmou em entrevista à "Jovem Pan News".