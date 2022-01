Presidente Jair Bolsonaro divulga vídeo do último encontro com a mãe; assista

O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo do último encontro que teve com a mãe, Olinda Bolsonaro, que faleceu na madrugada desta sexta-feira, aos 94 anos.

“Eu queria muito de ver, estava com saudades. Um ano sem te ver. Com 66 anos sou privilegiado por estar ao lado da minha mãe”, diz o presidente. Na gravação, ele conta ainda que a mãe era exigente com os estudos. “Cobrava caligrafia da gente. Cobrava muita coisa da sala de aula. Eu tinha um medo de chegar uma reclamação de casa”.

