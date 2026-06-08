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Motorista atropela família e arrasta bebê sobre capô de carro na Paraíba

O sinistro ocorreu em dezembro do ano passado, mas imagens só foram divulgadas agora

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o momento do atropelamento. (Foto: Reprodução | Folha do Progresso)

Uma mulher atropelou quatro pessoas de uma mesma família enquanto elas atravessavam a rua na faixa de pedestres em Campina Grande, na Paraíba. Entre as vítimas estavam uma mulher grávida e um bebê, que chegou a ficar preso sobre o capô do carro após o impacto. O sinistro ocorreu em dezembro do ano passado, mas imagens só foram divulgadas agora. 

Imagens do momento mostram o desespero de familiares, que correram em direção ao veículo para resgatar a criança. Apesar da gravidade da cena, ninguém sofreu ferimentos graves.

Segundo o portal Folha do Progresso, a mulher grávida sofreu uma fratura em uma das pernas e precisou de atendimento médico imediato. O bebê e os demais envolvidos também receberam socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhados para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde atualizado das vítimas não havia sido informado oficialmente até a última atualização do caso.

A condutora foi localizada horas depois por equipes da Polícia Civil e conduzida para os procedimentos legais. Na ocasião, a motorista admitiu às autoridades que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, conforme a Globo News.

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