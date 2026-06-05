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MEC Idiomas: como baixar e usar o app gratuito para aprender inglês

Plataforma do Ministério da Educação oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol com aulas online, teste de nivelamento e recursos de inteligência artificial

Hannah Franco
fonte

MEC Idiomas: como baixar e usar o app gratuito para aprender inglês (Divulgação/Gov)

Quem deseja aprender inglês de forma gratuita já pode contar com uma nova ferramenta lançada pelo Ministério da Educação (MEC). O aplicativo MEC Idiomas está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e oferece cursos online de inglês e espanhol, com centenas de aulas organizadas por níveis de aprendizagem.

A plataforma foi criada para ampliar o acesso ao ensino de idiomas no Brasil e pode ser utilizada por qualquer cidadão que possua uma conta ativa no Gov.br.

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Além do aplicativo para smartphones, o serviço também conta com uma versão para computador. O sistema reúne cerca de 800 aulas distribuídas entre os cursos de inglês e espanhol. Os conteúdos seguem os níveis internacionais de proficiência, que vão do A1 ao C2, permitindo que estudantes iniciantes e avançados encontrem materiais adequados ao próprio conhecimento.

O que é o MEC Idiomas?

O MEC Idiomas é uma plataforma pública desenvolvida pelo Ministério da Educação para oferecer ensino gratuito de línguas estrangeiras. A iniciativa busca facilitar o acesso ao aprendizado de idiomas por meio de ferramentas digitais, sem cobrança de mensalidades ou taxas. Os cursos funcionam em ambiente virtual e permitem que cada estudante avance conforme sua disponibilidade de tempo, sem a necessidade de cumprir horários fixos.

Como funciona o MEC Idiomas?

Ao acessar a plataforma, o usuário pode realizar um teste de nivelamento para identificar seu conhecimento atual no idioma escolhido. Com base no resultado, o sistema sugere uma trilha personalizada de aprendizagem. Além das aulas, a plataforma oferece:

  • Testes de proficiência;
  • Exercícios práticos;
  • Trilhas de estudo organizadas por nível;
  • Recursos de inteligência artificial para apoio ao aprendizado;
  • Acompanhamento do progresso do estudante.

O objetivo é permitir que o usuário acompanhe sua evolução ao longo do curso e avance gradualmente nas etapas de aprendizagem.

Como baixar o aplicativo MEC Idiomas

O download do aplicativo pode ser feito gratuitamente nas lojas oficiais dos sistemas Android e iOS. Para instalar:

  1. Acesse a Google Play Store ou a App Store;
  2. Pesquise por "MEC Idiomas";
  3. Baixe o aplicativo oficial do Ministério da Educação;
  4. Abra o app após a instalação.

Como usar o MEC Idiomas para aprender inglês

Depois de instalar o aplicativo, basta fazer login utilizando a conta Gov.br. O acesso é o mesmo utilizado em outros serviços públicos digitais. Em seguida, o usuário deve:

  1. Confirmar os dados cadastrais;
  2. Escolher um avatar;
  3. Selecionar o idioma desejado (inglês ou espanhol);
  4. Realizar o teste de nivelamento ou iniciar os estudos do nível básico;
  5. Acessar as aulas e atividades disponíveis.

Todo o progresso fica salvo na plataforma, permitindo que os estudos sejam retomados de qualquer dispositivo conectado à mesma conta.

Quem pode usar a plataforma?

O MEC Idiomas está disponível para qualquer pessoa com cadastro ativo no Gov.br. A proposta é democratizar o acesso ao ensino de idiomas e ampliar as oportunidades de qualificação acadêmica e profissional. A ferramenta pode ser utilizada por estudantes, trabalhadores, concurseiros ou qualquer pessoa interessada em desenvolver habilidades em inglês ou espanhol sem custos.

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MEC IDIOMAS

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