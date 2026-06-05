Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Robinho: defesa pede ao STF retirada da hediondez do crime de estupro

Ex-jogador está preso desde março de 2024, em São Paulo, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

O Liberal
fonte

Defesa do ex-jogador, atualmente com 42 anos, alega que a hediondez não existe na legislação italiana. Dessa forma, segundo os advogados, o agravamento não pode ser aplicado pelo STJ ao determinar o cumprimento da sentença estrangeira. (Arquivo DOUGLAS MAGNO / AFP)

A defesa do ex-jogador de futebol Robinho pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a retirada da hediondez do crime de estupro.

Robinho está preso desde março de 2024, em São Paulo, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O tribunal homologou a pena de nove anos de prisão, proferida pela Justiça da Itália, pelo envolvimento do ex-jogador no estupro de uma mulher, ocorrido dentro de uma boate de Milão, em 2013.

Em petição protocolada na segunda-feira (1°), a defesa de Robinho afirmou que o STJ agravou a pena de Justiça italiana ao aplicar a incidência da Lei dos Crimes Hediondos, norma brasileira que qualificou o estupro como crime hediondo.

Com a classificação de hediondez, o preso tem diversas restrições legais, entre elas, a proibição de saídas temporárias (saidinhas) e o cumprimento de 70% da pena em regime fechado para progressão ao semiaberto.

Segundo a defesa do ex-jogador, a hediondez não existe na legislação italiana. Dessa forma, segundo os advogados, o agravamento não pode ser aplicado pelo STJ ao determinar o cumprimento da sentença estrangeira.

“A tese defensiva não busca privilégio, impunidade ou tratamento benéfico indevido, mas apenas fidelidade ao título estrangeiro, para que o paciente cumpra no Brasil exatamente a pena imposta pela justiça italiana, nem mais, nem menos”, disse a defesa.

O habeas corpus chegou no Supremo em novembro do ano passado e aguarda decisão do relator, ministro Luiz Fux. Não há prazo para decisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

brasil

robinho

crime de estupro

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Coluna do Estadão: Queda de Flávio no Sudeste preocupa aliados, que temem palanques fracos

Em apenas um mês, o presidenciável do PL foi de 41,2% para 30,7% no Sudeste, uma queda de 10 pontos porcentuais

05.06.26 22h46

Brasil

Robinho: defesa pede ao STF retirada da hediondez do crime de estupro

Ex-jogador está preso desde março de 2024, em São Paulo, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

05.06.26 22h06

INTERNACIONAL

Brasil é eleito para integrar Conselho Econômico e Social da ONU

Mandato será exercido entre 2027 e 2029

05.06.26 14h29

Brasil

Governo lança campanha de visibilidade e defesa dos direitos LGBTQIA+

São Paulo terá a Parada do Orgulho LGBT+ no próximo domingo (7), na Avenida Paulista

04.06.26 20h04

MAIS LIDAS EM BRASIL

EDUCAÇÃO

Enem 2026: inscrições encerram nesta sexta-feira (5); relembre pontos importantes

Os participantes que não obtiveram isenção da taxa de inscrição precisam efetuar o pagamento de R$ 85 para confirmar a participação

05.06.26 8h46

BRASIL

Mulher perde a visão após cirurgia no nariz e será indenizada em R$ 50 mil

Além da indenização principal, a Justiça determinou que um médico e uma associação hospitalar também arquem com danos materiais relacionados ao tratamento psicológico

05.06.26 12h14

CURSO

MEC Idiomas: como baixar e usar o app gratuito para aprender inglês

Plataforma do Ministério da Educação oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol com aulas online, teste de nivelamento e recursos de inteligência artificial

05.06.26 20h29

NO NORDESTE

Pernambuco recebe Imagem Peregrina de Nazaré para a 10ª edição do Círio Chama de Amor

Evento é promovido pela Comunidade Católica Chama de Amor e já se consolidou como uma das maiores manifestações da devoção nazarena fora da Amazônia

05.06.26 13h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda