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Pernambuco recebe Imagem Peregrina de Nazaré para a 10ª edição do Círio Chama de Amor

Evento é promovido pela Comunidade Católica Chama de Amor e já se consolidou como uma das maiores manifestações da devoção nazarena fora da Amazônia

Gabi Gutierrez
fonte

Esta é a 10ª edição do Círio no estado ()

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré volta a unir o Pará e Pernambuco durante a 10ª edição do Círio Chama de Amor, realizado entre os dias 5 e 7 de junho, em São Bento do Una, no Agreste pernambucano. A programação religiosa contará com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e deve reunir milhares de fiéis em celebrações, vigílias e momentos de evangelização.

O evento é promovido pela Comunidade Católica Chama de Amor e já se consolidou como uma das maiores manifestações da devoção nazarena fora da Amazônia. Esta será a décima vez que a comunidade recebe a Imagem Peregrina, fortalecendo os laços de fé entre o Norte e o Nordeste do país.

A programação contará com a presença do reitor da Basílica Santuário de Nazaré e presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), padre Francisco Chagas Maria Santos da Silva, além de integrantes da DFN e representantes da Guarda de Nazaré.

Ao longo dos três dias, os fiéis participarão de missas, vigílias, momentos de oração, louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento, novenas e devoções marianas no Sítio Una dos Cordeiros, local que se transforma em centro de peregrinação durante o evento.

O coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, destacou o alcance da devoção nazarena em diferentes regiões do Brasil.

“É emocionante perceber como a devoção a Nossa Senhora de Nazaré continua crescendo e tocando corações em diferentes regiões do Brasil. O Círio nasceu em Belém, mas sua mensagem de fé, esperança e acolhimento alcança cada vez mais pessoas. Ver Pernambuco celebrando Nossa Senhora com tanto amor mostra a força evangelizadora dessa devoção”, afirmou.

Promessa deu origem ao evento

O Círio Chama de Amor nasceu em 2015, após o devoto Raimundo Valdemir participar do Círio de Nazaré, em Belém. Durante a visita à capital paraense, ele fez uma oração para que os pernambucanos também pudessem viver a experiência de fé proporcionada pela festividade.

A promessa se transformou em tradição e, dez anos depois, o evento reúne fiéis de diferentes cidades pernambucanas em torno da devoção mariana.

Além do padre Francisco Chagas, a programação também terá a participação de Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, bispo da Diocese de Nazaré da Mata; do padre Ederaldo da Mata Silveira; do padre Tony, vigário da Paróquia Senhor Bom Jesus dos Pobres Aflitos; e do padre Filipe, da Comunidade Sementes do Verbo.

Mais de 58 mil quilômetros percorridos em 2025

A visita da Imagem Peregrina integra a missão permanente de evangelização promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré ao longo do ano. Somente em 2025, a Imagem realizou 867 visitas em cidades do Pará e de outros estados brasileiros, percorrendo mais de 58 mil quilômetros.

A expectativa dos organizadores é de que a décima edição do Círio Chama de Amor seja marcada pela renovação da fé e pelo fortalecimento dos vínculos entre os devotos pernambucanos e paraenses.

A programação completa pode ser acompanhada pelas redes sociais do Círio Oficial e da Comunidade Chama de Amor.

Programação

Sexta-feira (5)

  • 18h30 — Chegada da Imagem Peregrina em São Bento do Una (PE)
  • 19h30 — Missa
  • 22h — Vigília

Sábado (6)

  • 6h — Ofício, ladainha e novena
  • 7h — Missa
  • 9h — Orações, louvor e novena
  • 11h — Missa
  • 14h — Orações, louvor e novena
  • 15h — Adoração ao Santíssimo Sacramento
  • 17h — Orações, louvor e novena
  • 19h — Missa
  • 22h — Vigília de oração

Domingo (7)

  • 6h — Ofício, ladainha e novena
  • 8h — Orações, louvor e novena
  • 10h — Missa de encerramento
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