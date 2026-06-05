Enem 2026: inscrições encerram nesta sexta-feira (5); relembre pontos importantes

Termina nesta sexta-feira (5) o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os candidatos que desejam participar da principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil devem realizar o cadastro exclusivamente pela Página do Participante. De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), as provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

Os participantes que não obtiveram isenção da taxa de inscrição precisam efetuar o pagamento de R$ 85 para confirmar a participação no exame. O valor pode ser quitado por diferentes formas de pagamento, incluindo boleto bancário, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade de cada instituição financeira.

Mudanças no Enem 2026

As novidades foram apresentadas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no edital da edição deste ano, divulgado em maio.

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Uma das principais alterações é a inscrição automática dos estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio da rede pública. O procedimento será realizado a partir das informações enviadas pelas secretarias de educação ao MEC, com o objetivo de facilitar o acesso dos concluintes ao exame.

Apesar da inscrição pré-preenchida, os estudantes precisarão acessar a Página do Participante para confirmar a participação no Enem 2026. Também será necessário conferir e complementar dados pessoais, além de informar o município onde desejam realizar as provas, a língua estrangeira escolhida e, se necessário, solicitar atendimento especializado ou recursos de acessibilidade.

Ampliação da aplicação das provas

Outra novidade anunciada pelo Inep é a ampliação da rede de aplicação do exame. A expectativa é que cerca de 10 mil escolas em todo o Brasil recebam os candidatos nesta edição. Com a medida, o governo pretende garantir que aproximadamente 80% dos alunos concluintes da rede pública façam a prova na própria unidade de ensino onde estudam.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)