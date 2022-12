Hackers invadem sites do Governo do Ceará e pedem anulação de votos do Nordeste

Os sites sob gestão do Governo do Ceará foram alvo de invasão de hackers nesta segunda-feira (12). Os invasores deixaram mensagens com ofensas e ameaças, além do pedido para anulação dos votos dos nordestinos nas eleições de 2022. Com informações do Diário do Nordeste.

O Governo do Ceará informou que equipes técnicas estão trabalhando para restaurar os serviços e a Polícia Civil já está investigando o caso.

"Pela anulação de votos de todo o povo do Nordeste! Voto de Nordestino não conta", diz a mensagem contrária ao resultado das eleições 2022 que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva.

Ainda em mensagem, hackers pedem ação das forças armadas contra o país. "Pela intervenção militar no país! Está na hora de cortar o mal comunista pela raiz! Morte à Lula! E a todos seus comparsas! Abraço a todos os cabeçudinhos do nosso Brasil", diz os invasores em texto.

Nos sites estatais, a mensagem publicada é assinada por KillSec Team — nome que une abreviações das palavras "morte" (kill), Sec (segurança) e team (equipe), em tradução livre.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)