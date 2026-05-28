Quer trabalhar no Enem 2026? Descubra os salários e quem contrata aplicadores e chefes de sala

Além dos certificadores de prova, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) conta com uma estrutura ampla de profissionais que atuam diretamente nos dois dias de aplicação do exame. Chefes de sala, aplicadores de prova, fiscais de banheiro e equipes de segurança estão entre as funções essenciais para garantir a organização, a lisura e a tranquilidade da avaliação.

Enquanto o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é responsável pela seleção dos profissionais da Rede Nacional de Certificadores (RNC) que atuam na verificação dos procedimentos logísticos e de aplicação e podem receber até R$ 864 na edição de 2025, a contratação e capacitação dos demais colaboradores ficam sob responsabilidade da empresa contratada para operacionalizar o exame.

O que são os aplicadores e quem contrata?

Esses profissionais atuam em diferentes frentes dentro dos locais de prova, desde a orientação dos candidatos até o controle de acesso e o acompanhamento das salas, garantindo que todas as etapas do Enem sejam cumpridas conforme as regras estabelecidas.

Atualmente, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a instituição responsável por operacionalizar o Enem. Isso significa que a empresa contratada pelo Inep cuida de toda a logística relacionada aos colaboradores: desde a contratação e capacitação até a gestão e o pagamento dos profissionais que atuam na aplicação das provas.





Quanto ganham e quais são os requisitos para a equipe de campo?

Confira abaixo as funções, os valores pagos e os requisitos para atuar no exame:

Chefe de Sala – R$ 240 pelos dois dias



O profissional é responsável por coordenar os trabalhos na sala de aplicação das provas. É necessário ter ensino médio completo e experiência em pelo menos três exames anteriores, que podem incluir vestibulares e concursos.

Aplicador – R$ 180 pelos dois dias



Responsável por conduzir a aplicação das provas, garantindo que as regras sejam cumpridas. Exige-se ensino médio completo e participação em no mínimo dois exames anteriores.

Fiscal (Volante, Amamentação e de Banheiro) – R$ 180 pelos dois dias



Esses profissionais apoiam o bom andamento da aplicação das provas, supervisionando locais específicos. O cargo exige ensino fundamental completo, com experiência em pelo menos dois exames anteriores como diferencial.

Técnico de Informática – R$ 240 pelos dois dias



Responsável pelo suporte técnico e manutenção dos sistemas durante a prova, requer ensino médio completo e conhecimento específico em informática.

Pessoal de Apoio (Porteiro) – R$ 170 pelos dois dias



Responsável pela entrada e saída dos participantes, garantindo a organização do local. É necessário ensino fundamental completo, com experiência anterior em exames sendo desejável.

Pessoal de Apoio (Limpeza) – R$ 170 pelos dois dias



Atua na manutenção da limpeza e higiene do local de prova. Requer ensino fundamental completo e, preferencialmente, experiência prévia em exames.

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Aplicadores especializados

Aplicador especializado ledor

Profissional responsável por auxiliar candidatos com necessidades de leitura das questões.

Valor pago: R$ 361,91 (dois dias de prova)

R$ 361,91 (dois dias de prova) Requisitos: ensino médio completo, curso de formação de no mínimo 12 horas para função de ledor e experiência em pelo menos quatro exames (vestibulares ou concursos), com domínio de leitura em inglês ou espanhol em ao menos uma dessas participações.

Intérprete de Libras

Atua na tradução e interpretação da prova para participantes surdos.

Valor pago: R$ 448,91 (dois dias de prova)

R$ 448,91 (dois dias de prova) Requisitos: ensino médio completo, certificação em Libras (como Prolibras ou equivalente reconhecido) e experiência mínima em quatro exames, incluindo participação com domínio de leitura em língua estrangeira.

Intérprete para leitura labial

Auxilia candidatos que dependem da leitura labial para compreensão das instruções.

Valor pago: R$ 448,91 (dois dias de prova)

R$ 448,91 (dois dias de prova) Requisitos: ensino médio completo, certificação na área e experiência prévia em ao menos quatro exames, com exigência de participação em uma aplicação com leitura em língua estrangeira.

Guia-intérprete para surdocegos

Responsável por acompanhar candidatos surdocegos durante toda a aplicação.

Valor pago: R$ 535,91 (dois dias de prova)

R$ 535,91 (dois dias de prova) Requisitos: ensino médio completo, curso específico para atendimento dessa demanda e experiência em pelo menos dois exames, além de domínio de leitura em língua estrangeira em uma das participações.

Aplicador especializado transcritor

Atua na transcrição das respostas dos participantes que necessitam desse suporte.

Valor pago: R$ 361,91 (dois dias de prova)

R$ 361,91 (dois dias de prova) Requisitos: ensino médio completo, curso de formação de no mínimo 12 horas na área e experiência em ao menos quatro exames.

Equipe de segurança

Os profissionais de segurança que atuam nos locais de prova também recebem ajuda de custo de R$ 107 e remuneração total líquida de R$ 274,91 pelos dois dias de trabalho.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)