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Enem 2026: Inep pagará até R$ 864 por dia para aplicadores de prova; veja como se inscrever

A equipe de profissionais atuará na aplicação das avaliações e na certificação dos procedimentos de logística

Victoria Rodrigues
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As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de junho. (Foto: Freepik)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) aos profissionais que atuarão na edição de 2026 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Prova Nacional Docente (PND) e no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). A equipe escolhida atuará na aplicação das provas, na certificação dos procedimentos de logística e no monitoramento dos usos de sala extra, das substituições e do número de ausentes.

As inscrições são voltadas aos servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e aos professores das redes públicas estaduais e municipais que sejam efetivos e estejam exercendo a docência em 2026.

Mas atenção: dentro dessas duas categorias, não poderão ser aprovados como aplicadores das provas os profissionais com vínculos temporários e que tiverem contratos terceirizados ou celetistas.

Para preparar os profissionais antes das avaliações nacionais, o Inep promoverá uma capacitação que será realizada à distância, com a aprovação que exige rendimento de, no mínimo, 70%. Os profissionais selecionados receberão R$ 510 por dia de prova e R$ 864 para deslocamentos superiores a 150 km, sendo que eles não terão direito a reembolso de despesas com transporte, alimentação ou hospedagem.

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Como se inscrever?

Para se inscrever, basta acessar a aba dos certificadores no site do Inep e estar ciente de que preenche os seguintes requisitos:

  • Ter ensino médio completo;
  • Possuir smartphone ou tablet com internet móvel própria, sistema Android (mínimo 5.1) ou iOS (mínimo 10);
  • Ter acesso à internet para realizar a capacitação on-line, obtendo rendimento mínimo de 70%;
  • Não estar inscrito como participante no exame em que for atuar (Enem, PND ou Enamed 2026);
  • Não ter cônjuge, companheiro ou parentes de até 3º grau inscritos nos referidos exames;
  • Não ter vínculo com a logística, impressão, distribuição, correção ou aplicação das provas em 2026;
  • Não possuir débitos com a Receita Federal ou com a dívida ativa da União;
  • Assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.

Quais são as funções dos aplicadores de prova?

De acordo com o Inep, as funções que os certificadores irão realizar serão:

  • Verificar, presencialmente, os procedimentos de aplicação;
  • Conferir a integridade, guarda e abertura dos malotes de prova;
  • Acompanhar a atuação da equipe de aplicação e a vistoria eletrônica;
  • Verificar horários de abertura/fechamento de portões e início/fim das provas;
  • Acompanhar a devolução dos materiais aos Correios;
  • Conferir uso de sala extra, substituições e número de ausentes;
  • Preencher e enviar o relatório de certificação via sistema RNC.

Confira o cronograma dos aplicadores de prova:

  • Inscrição: 8 a 28 de junho de 2026;
  • Divulgação da relação de inscritos confirmados: 6 de julho de 2026;
  • Recurso das inscrições não confirmadas: 7 a 12 de julho de 2026;
  • Resultado do recurso e convocação para capacitação: 27 de julho de 2026;
  • Aplicação do Enamed 2026: 13 de setembro de 2026;
  • Aplicação da PND 2026: 20 de setembro de 2026;
  • Aplicação do Enem 2026: 1 e 8 de novembro de 2026.

Obs.: nos dias do Enem, Enamed e PND, os certificadores terão que estar presentes nos locais das 8h às 20h, no horário de Brasília.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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