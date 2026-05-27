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Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade no pagamento nesta quarta-feira (27)

Apenas hoje, já foram registradas 296 reclamações de clientes do Bradesco e Nubank

Victoria Rodrigues
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Os problemas estão sendo apontados nas abas de transferências e pagamentos. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Alguns usuários do Pix relataram que o serviço apresentou instabilidade na tarde desta quarta-feira (27), nos aplicativos do Bradesco e Nubank. De acordo com informações do site Downdetector, conhecido por monitorar erros e falhas nos principais aplicativos de forma simultânea, já foram registradas 296 reclamações desde as 7h30, mas o sistema atingiu o pico de inconstância entre os horários das 12h até às 15h de hoje.

No site de monitoramento, os serviços com problemas mais notificados no Pix estão sendo: as transferências (46% das reclamações), aplicativo móvel (25%) e pagamentos (25%). Ao Canaltech, o Nubank informou que ainda está trabalhando para restabelecer os serviços. O Banco Central afirmou que os serviços já estão funcionando normalmente e o Bradesco também disse que o serviço já voltou a operar sem problemas.

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Pix já apresentou instabilidade no início de 2026

Esta não é a primeira vez no ano que o aplicativo apresenta problemas registrados pelos usuários no site Downdetector, no dia 24 de março os clientes do Nubank enfrentaram instabilidade ao tentar realizar transações via Pix e outros tipos de operação no aplicativo. E no dia 19 de janeiro, os clientes também relataram falhas generalizadas que impactaram o serviço de pagamentos em outros cinco bancos do país.

Nas mídias sociais, alguns clientes demonstraram frustração com a demora do retorno do sistema Pix nas instituições bancárias. "Nubank sem receber Pix desde as 11 e tantos da manhã. Isto é inaceitável", escreveu uma. "Meu Deus, que momento maravilhoso pro Pix do Bradesco ficar fora do ar", ironizou uma segunda. "Isso é hora do pix cair? Tô sem cartão, só o celular, como vou pagar meu almoço agora?", questionou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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