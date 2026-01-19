Capa Jornal Amazônia
Pix fora do ar? Pagamento apresenta instabilidade nesta segunda-feira (19) e usuários reclamam

Ao todo, mais de 6 mil reclamações foram realizadas antes das 15h

Victoria Rodrigues
fonte

Até o fechamento desta matéria, foram identificadas 6717 reclamações do público que utiliza o serviço. (Foto: Reprodução)

O Pix apresentou instabilidade na tarde desta segunda-feira (19). Nas mídias sociais, muitos clientes relataram falhas generalizadas que impactaram o serviço de pagamentos em cinco instituições financeiras, sugerindo que a falha está no sistema do Banco Central.

De acordo com informações fornecidas pelo DownDetector, o site oficial que monitora interrupções em serviços online, mais de 6 mil reclamações já haviam sido feitas por volta das 14h40. Fora a instabilidade, 56% dos usuários também costumam procurar o site para informar sobre problemas com transferências, 37% pelos pagamentos e 11% das pessoas pelo próprio aplicativo móvel do Pix.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

