Banco Itaú apresenta instabilidade e clientes relatam falhas no Pix e no app nesta quinta-feira (4)
Em uma rede social o banco informou que trabalha para resolver o problema
Clientes do Itaú Unibanco enfrentam dificuldades para acessar serviços do banco nesta quinta-feira (4). As queixas começaram logo pela manhã e se intensificaram ao longo do dia.
De acordo com o site Downdetector, que acompanha a estabilidade de serviços online em tempo real, os alertas de erro dispararam por volta das 13h03, indicando um pico de instabilidade no aplicativo do banco.
Pix não funciona
Mais cedo, a partir das 9h, usuários já relatavam problemas para concluir operações básicas. Entre as principais falhas apontadas estão:
- 65% relacionados ao uso do Pix;
- 22% com cartão de crédito;
- 13% envolvendo internet banking.
Nas redes sociais, diversos clientes disseram estar impossibilitados de acessar o app ou realizar transações. As críticas rapidamente colocaram o nome do banco entre os assuntos mais comentados do dia.
VEJA MAIS
Banco confirma instabilidades
Em resposta no X (antigo Twitter), o Itaú confirmou que enfrenta instabilidade no envio de transações.
O banco afirmou:
"Estamos enfrentando instabilidades no envio de transações via Pix, o que pode causar lentidão ou falhas. Nossos técnicos estão trabalhando para resolver a situação. Pedimos desculpas pelos transtornos."
O Itaú não informou previsão para normalização dos serviços até o momento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA