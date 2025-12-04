Capa Jornal Amazônia
Banco Itaú apresenta instabilidade e clientes relatam falhas no Pix e no app nesta quinta-feira (4)

Em uma rede social o banco informou que trabalha para resolver o problema

Riulen Ropan
fonte

O Itaú não informou previsão para normalização dos serviços até o momento. (Foto: Freepik)

Clientes do Itaú Unibanco enfrentam dificuldades para acessar serviços do banco nesta quinta-feira (4). As queixas começaram logo pela manhã e se intensificaram ao longo do dia.

De acordo com o site Downdetector, que acompanha a estabilidade de serviços online em tempo real, os alertas de erro dispararam por volta das 13h03, indicando um pico de instabilidade no aplicativo do banco.

image Gráfico mostra uma perspectiva dos relatórios de problema com o banco enviados nas últimas 24h. (Foto: Reprodução / Downdetector)

 

 

 

 

 

 

 

Pix não funciona

Mais cedo, a partir das 9h, usuários já relatavam problemas para concluir operações básicas. Entre as principais falhas apontadas estão:

  • 65% relacionados ao uso do Pix;
  • 22% com cartão de crédito;
  • 13% envolvendo internet banking.

Nas redes sociais, diversos clientes disseram estar impossibilitados de acessar o app ou realizar transações. As críticas rapidamente colocaram o nome do banco entre os assuntos mais comentados do dia.

Banco confirma instabilidades

Em resposta no X (antigo Twitter), o Itaú confirmou que enfrenta instabilidade no envio de transações.

O banco afirmou:

"Estamos enfrentando instabilidades no envio de transações via Pix, o que pode causar lentidão ou falhas. Nossos técnicos estão trabalhando para resolver a situação. Pedimos desculpas pelos transtornos."

O Itaú não informou previsão para normalização dos serviços até o momento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

