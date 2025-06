Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em pagamentos nesta sexta (6)

Usuários de diversos bancos relataram instabilidade no sistema Pix na tarde desta sexta-feira (6). De acordo com o site DownDetector, especializado em monitorar serviços online, as reclamações começaram a aumentar por volta das 15h, com pico de notificações registrado às 16h40.

Entre os principais problemas reportados pelos usuários, estão falhas em transferências (57%), pagamentos (34%) e compras (9%). O serviço de pagamento instantâneo do Banco Central voltou a ser o mais afetado em meio à crescente dependência dos brasileiros pela ferramenta no dia a dia.

O Banco Itaú foi uma das instituições mais citadas durante a instabilidade. Segundo relatório do DownDetector, o início dos problemas ocorreu às 15h11, com o maior número de relatos também às 16h40. As principais queixas envolvendo o Itaú foram relacionadas ao Pix (65%), seguidas por dificuldades em operações no internet banking (21%) e login na plataforma (14%).

Até o momento, não houve um posicionamento oficial do Banco Central ou das instituições financeiras sobre a causa da instabilidade.