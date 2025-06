Vendas de cimento crescem 6,5% em maio ante mesmo período de 2024

As vendas nacionais de cimento registraram alta de 6,5% em maio em comparação com o mesmo período de 2024, informou o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC). Foram comercializadas 5,7 milhões de toneladas. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, o crescimento foi de 4,6%.

Já o volume de vendas por dia útil registrou 244,1 mil toneladas, um aumento de 3,1% em comparação ao mês de abril de 2025 e alta de 4,2 % ante o mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, em dias úteis, o desempenho registra uma evolução de 6,0%.

De acordo com o SNIC, o quadro se deve à base de vendas fraca em 2024, principalmente no mês de maio, quando o resultado foi impactado pelo desastre climático na região Sul, o que favoreceu os porcentuais de crescimento da atividade nos primeiros cinco meses deste ano.

"As projeções deste ano apontam um desempenho mais modesto nos próximos meses", informou a entidade.

A maior venda também reflete o mercado de trabalho, com taxa de desemprego de 6,6% verificado até abril - o menor nível para o período desde o início da série histórica, em 2012 - com recorde de profissionais com carteira assinada e queda na informalidade, informou a entidade.

Para o SNIC, o Minha Casa, Minha Vida, também puxou o crescimento no período. O programa é responsável por 53% de todos os lançamentos no primeiro trimestre de 2025.

Segundo o SNIC, outros indicadores que refletem no resultado são a confiança do consumidor, que subiu em maio, e da indústria registrou até agora a maior alta do índice da FGV no ano.

"O financiamento imobiliário apresentou uma forte queda de 70,4% de unidades no acumulado até abril de 2025, já refletindo a alta da Selic. A majoração da taxa básica de juros amplia a concorrência dos ativos financeiros frente aos ativos imobiliários. Ou seja, o investidor que aplicaria recursos em imóveis passa a destiná-lo para outras frentes financeiras, o que é extremamente preocupante para o mercado da construção civil e vendas de cimento", disse, por nota, o presidente do SNIC, Paulo Camillo Penna.