Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em meio a falhas globais no AWS

Usuários de diversas regiões do Brasil relataram dificuldades para realizar transações via Pix nesta segunda-feira (20). As queixas, registradas principalmente nas redes sociais, coincidem com uma falha global na Amazon Web Services (AWS), plataforma de computação em nuvem utilizada por várias instituições financeiras.

Apesar da coincidência, ainda não há confirmação oficial de que os problemas no Pix estejam diretamente relacionados à instabilidade na AWS.

Volume de reclamações disparou nas primeiras horas do dia

De acordo com o site DownDetector, que monitora falhas em serviços digitais, houve um aumento expressivo nos relatos de instabilidade no Pix desde a madrugada. Por volta das 11h40, a plataforma registrou um pico com 176 notificações de problemas.

O Google também identificou um crescimento repentino nas buscas relacionadas ao termo "Pix", além de nomes de instituições financeiras como o PicPay, o que reforça o impacto da falha entre os usuários.

Banco Central diz que sistemas operam normalmente

Questionado sobre a instabilidade relatada por alguns usuários do Pix na manhã desta segunda-feira, 20, o Banco Central afirmou que os sistemas administrados pela autarquia estão funcionando normalmente. Como mostrou mais cedo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), usuários estão reclamando de instabilidades no Pix em múltiplas publicações em redes sociais pela manhã.