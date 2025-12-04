Haddad diz que governo deve encerrar mandato com crescimento médio de 2,8%

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o governo Lula deve encerrar o mandato com crescimento econômico médio de 2,8%, resultado que, segundo ele, é o mais alto desde o governo de Fernando Henrique Cardoso e só fica atrás dos dois primeiros mandatos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As projeções, disse, são do Banco Central e de instituições do mercado financeiro.

Haddad ressaltou que considera essencial acompanhar as críticas para aprimorar as ações da equipe econômica. "Acho importante ler crítica porque a gente vai tentando melhorar o trabalho da gente", afirmou, ao recordar que mesmo períodos de alta aprovação exigem atenção a avaliações negativas.

O ministro também defendeu a necessidade de sustentar um discurso positivo para viabilizar a agenda econômica. "Para a gente ter força de avançar e convencer Congresso, Judiciário, empresários e consumidores, é preciso vender otimismo", disse