Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará capacita mais de 28 mil mulheres e fortalece empreendedorismo feminino

Mais da metade dos atendimentos do Sebrae no estado foi destinada a empreendedoras, que ampliam presença nos pequenos negócios e no setor de serviços

Thaline Silva*
fonte

Entre os programas desenvolvidos pela instituição está o Sebrae Delas, criado para incentivar a cultura empreendedora feminina (Reprodução/Freepik)

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae) registrou mais de 28 mil mulheres capacitadas em ações voltadas ao empreendedorismo ao longo do último ano. Segundo a instituição, o público feminino representou 57% dos atendimentos realizados em 2025, consolidando a presença das mulheres no ambiente de pequenos negócios no estado.

As iniciativas incluem capacitações, consultorias, eventos e atividades de networking direcionadas tanto a mulheres que desejam iniciar um empreendimento quanto àquelas que já possuem negócios e buscam ampliar suas atividades. O atendimento é realizado por meio das agências da instituição e também nas Salas do Empreendedor distribuídas pelos 144 municípios paraenses.

VEJA MAIS 

image Senai Pará abre 1.485 vagas em cursos gratuitos do Mês da Mulher; Belém tem 100 oportunidades
Inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet

image Iniciativa oferece capacitação gratuita em Eletrotécnica em Marabá; veja como participar
Inscrições serão realizadas no dia 27 de fevereiro, das 8h às 20h, com limite de 250 senhas distribuídas pelo Senai

Programas ampliam capacitação e apoio a empreendedoras

Entre os programas desenvolvidos pela instituição está o Sebrae Delas, criado para incentivar a cultura empreendedora feminina. Em execução desde 2022, o projeto já atendeu cerca de três mil mulheres em 75 municípios do Pará, com ações voltadas ao desenvolvimento de competências, troca de experiências e fortalecimento de redes de contato entre empreendedoras.

Outro projeto é o Nisa Delas, direcionado a mulheres que possuem negócios em estágio inicial ou ideias empreendedoras com potencial de impacto social ou ambiental. No estado, 25 participantes já foram atendidas pelo programa. Uma das empreendedoras que passaram pela iniciativa foi Ewelyn Silva, criadora da startup ClickVet, voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor pet.

Segundo a empreendedora, a participação no programa contribuiu para o amadurecimento do projeto. Ewelyn foi vencedora da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 na categoria Microempreendedora Individual (MEI).

O acesso ao crédito também faz parte das ações de apoio ao empreendedorismo feminino. Por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae atua como avalista em financiamentos concedidos por instituições bancárias parceiras, podendo garantir até 80% do valor solicitado. Em 2025, 121 empreendedoras paraenses utilizaram o mecanismo, movimentando mais de R$ 15 milhões em crédito para investimento e capital de giro.

Outro programa em funcionamento é o Efeito Furacão, voltado a mulheres que estão estruturando ou iniciando negócios. De acordo com o Sebrae, três turmas do projeto já foram realizadas no Pará, impactando cerca de 550 participantes.

Mulheres ampliam presença nos pequenos negócios no Pará

Além das ações de capacitação e acesso a recursos financeiros, a instituição também promove iniciativas de reconhecimento a trajetórias empreendedoras. O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, realizado desde 2004, destaca histórias de mulheres que desenvolveram negócios com impacto econômico e social. As inscrições para a edição deste ano devem ser abertas em breve.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae no Pará, Domingas Ribeiro, os resultados refletem o crescimento da participação feminina no ambiente empresarial do estado. Segundo ela, a instituição pretende ampliar as oportunidades de capacitação e apoio a novas empreendedoras.

Dados analisados pelo Sebrae a partir de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que 13,5% das mulheres paraenses em idade ativa atuam como empreendedoras. No país, elas lideram aproximadamente 52% dos pequenos negócios.

Apesar da participação expressiva, o levantamento aponta desafios estruturais. As mulheres apresentam, em média, maior nível de escolaridade: 29% possuem ensino superior, contra 21% dos homens. Ainda assim, o rendimento médio feminino permanece inferior ao masculino.

No universo dos microempreendedores individuais, o Pará contabiliza atualmente 333.723 registros ativos. Desse total, 139.300 são de mulheres, o que representa 41,74% dos cadastros. Entre as empreendedoras, o setor de serviços concentra a maior participação, com 47,77%, seguido pelo comércio, com 42,05%. Indústria, construção e agronegócio aparecem com percentuais menores.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sebrae-pa

nisa delas
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

IMPACTO DA GUERRA

Gasolina vai ficar cara no Pará devido à guerra no Oriente Médio? Sindicombustíveis se manifesta

Conflito no Estreito de Ormuz e tensões entre EUA e Irã elevam preço internacional do petróleo; sindicato alerta para possíveis ajustes no preço dos combustíveis no estado

05.03.26 12h41

Empreendedorismo feminino

Pará capacita mais de 28 mil mulheres e fortalece empreendedorismo feminino

Mais da metade dos atendimentos do Sebrae no estado foi destinada a empreendedoras, que ampliam presença nos pequenos negócios e no setor de serviços

05.03.26 11h58

ECONOMIA URBANA

Food trucks movimentam economia e criam oportunidades em Belém

Setor reúne empreendedores que encontraram no comércio de rua uma oportunidade de renda e crescimento

05.03.26 9h00

ECONOMIA

Debate em Belém discute efeitos da reforma tributária no sistema aduaneiro

Workshop reuniu Receita Federal, advogados e auditores para discutir efeitos no comércio exterior

04.03.26 21h11

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda