SENAI Pará abre 1.485 vagas em cursos gratuitos do Mês da Mulher; Belém tem 100 oportunidades

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) divulgou, na sexta-feira (27), o edital unificado GEEP nº 03/2026 com a oferta de 1.485 vagas gratuitas voltadas prioritariamente a mulheres em todo o Pará. A iniciativa integra as ações do Mês da Mulher e contempla diversos municípios, com cursos presenciais e a distância.

Em Barcarena, são ofertados os cursos de Qualificação Profissional em Assistente de Logística (160h), com 40 vagas à tarde, e Lubrificador Industrial (160h), na área de Metalmecânica, com 30 vagas no turno da tarde, ambos presenciais.

No município de Bragança, há vagas para Aperfeiçoamento Profissional em Técnicas de Costura Industrial em Malha (80h), na área Têxtil e Vestuário, com duas turmas à tarde e uma à noite, cada uma com 25 vagas. Também está disponível o curso de Técnicas em Processo de Soldagem (60h), na área Metalmecânica, com 25 vagas no turno da tarde.

Em Canaã dos Carajás, é ofertado o curso de Qualificação Profissional em Mecânico Montador (160h), na área de Manutenção e Operação, com 25 vagas no turno da noite.

Na modalidade EAD, pela Escola Digital, estão disponíveis os cursos de Operador de Processos de Distribuição Logística (220h), Assistente de Planejamento, Programação e Controle da Produção (240h) e Assistente de Laboratório Industrial (160h), cada um com 50 vagas, no turno da noite, com mediação síncrona.

Em Belém, são ofertados os cursos de Qualificação Profissional em Modelista (160h), com 25 vagas pela manhã e 25 à tarde, e Padeiro (160h), também com 25 vagas pela manhã e 25 à tarde.

Produção Alimentícia

No CEDAM, em Belém, estão abertas 50 vagas para o curso de Padeiro, com carga horária de 160 horas. As turmas são divididas nos turnos da manhã e da tarde, com 25 vagas em cada.

As aulas começam no dia 9 de março de 2026, e as inscrições seguem até 6 de março.

Links para inscrição:

• Padeiro – Manhã: https://abrir.link/eLExn

• Padeiro – Tarde: https://abrir.link/QDrrc

Têxtil e Vestuário

Na unidade Getúlio Vargas, também em Belém, são oferecidas 50 vagas para o curso de Modelista, igualmente com 160 horas de carga horária. As turmas estão distribuídas nos turnos da manhã e da tarde, com 25 vagas por horário.

As aulas têm início no dia 16 de março de 2026, e as inscrições podem ser realizadas até 13 de março.

Links para inscrição:

• Modelista – Manhã: https://abrir.link/RdhYz

• Modelista – Tarde: https://abrir.link/cudky

Inscrições e documentação

As inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades do SENAI, nos horários estabelecidos pela instituição, ou pela internet, quando houver link disponível. Para efetivar a matrícula, é necessário informar e-mail válido, telefone atualizado e apresentar a documentação exigida.

Documentos obrigatórios:

• Documento oficial com foto

• CPF

• Comprovante de escolaridade

• Comprovante de residência

No caso de candidatas menores de idade, é exigida a documentação do responsável legal. Para pessoas com deficiência, é necessário apresentar laudo médico, utilizado para definição de estratégias pedagógicas de atendimento. A ausência de qualquer documento pode resultar no indeferimento da inscrição.

Requisitos e seleção

Os cursos exigem idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. A seleção será realizada por ordem de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis e os critérios estabelecidos em edital. A formação das turmas está condicionada ao preenchimento mínimo de 25 alunas matriculadas por curso.

Segundo a instituição, as vagas são destinadas prioritariamente a mulheres, como parte das ações afirmativas voltadas à ampliação da participação feminina na indústria. O edital completo, com todas as regras e informações detalhadas, está disponível nos canais oficiais do SENAI Pará.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia