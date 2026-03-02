Inteligência artificial: veja 10 profissões em alta e com salários até 47% maiores

Com a expansão da inteligência artificial, a demanda por profissionais qualificados no mercado de trabalho cresce. As empresas estão investindo mais em quem possui habilidades com IA, o que resulta em salários e benefícios atrativos para preencher vagas essenciais.

O mercado de trabalho apresenta um aumento significativo nas vagas que exigem conhecimento em inteligência artificial. A escassez desses talentos representa um desafio para as companhias, mas cria uma oportunidade para quem busca ascensão profissional em áreas valorizadas.

Para atrair esses especialistas, empresas oferecem até 47% a mais em salários e benefícios competitivos. Um levantamento realizado pela AWS, em parceria com a Access Partnership, confirmou essa tendência de valorização dos profissionais da área.

VEJA MAIS

Carreiras em alta com a inteligência artificial

Especialistas indicam que este é um período ideal para quem busca mudar de área ou obter uma promoção. É fundamental, contudo, focar no desenvolvimento das habilidades exigidas. Veja a seguir algumas das profissões diretamente relacionadas à IA:

Cientista de dados:

Analisa grandes volumes de informações.

Desenvolve modelos preditivos.

Orienta decisões empresariais com base em dados.

Engenheiro de machine learning:

Desenvolve algoritmos que aprendem com dados e otimizam o desempenho.

Contribui para a automação e eficiência operacional.

Especialista em ética de IA:

Assegura o desenvolvimento e uso responsável de sistemas de inteligência artificial.

Avalia impactos sociais, econômicos e regulatórios.

Atua na capacitação de equipes.

Designer de interação homem-máquina (HCI):

Foca na experiência do usuário.

Desenvolve interfaces para facilitar o uso e a adoção de sistemas de IA.

Desenvolvedor de assistentes virtuais:

Desenvolve e aprimora chatbots e assistentes de voz.

Trabalha com tecnologias usadas em serviços digitais e assistência ao cliente.

Analista de big data:

Coleta, organiza e interpreta grandes volumes de dados.

Ajuda na identificação de tendências e direcionamento estratégico.

Especialista em segurança de IA:

Protege sistemas de inteligência artificial contra falhas e ataques cibernéticos.

Promove a confiabilidade e integridade das soluções de IA.

Engenheiro de robótica:

Cria sistemas automatizados e robôs para tarefas elaboradas.

Expande a produtividade em setores como indústria, logística e saúde.

Consultor de transformação digital:

Auxilia empresas na implementação de tecnologias de inteligência artificial.

Identifica oportunidades de inovação e orienta processos de modernização.

Pesquisador em IA:

Desenvolve novas técnicas e algoritmos.

Colabora para o avanço da inteligência artificial e novas aplicações.

Com o avanço contínuo da tecnologia, espera-se que o número de profissionais qualificados em inteligência artificial cresça. Isso consolida a IA como uma das áreas mais relevantes e promissoras no mercado de trabalho atual.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)