Inteligência artificial: veja 10 profissões em alta e com salários até 47% maiores
Levantamento aponta que o crescimento da IA aumenta a procura por especialistas, com salários e condições atrativas para preencher vagas
Com a expansão da inteligência artificial, a demanda por profissionais qualificados no mercado de trabalho cresce. As empresas estão investindo mais em quem possui habilidades com IA, o que resulta em salários e benefícios atrativos para preencher vagas essenciais.
O mercado de trabalho apresenta um aumento significativo nas vagas que exigem conhecimento em inteligência artificial. A escassez desses talentos representa um desafio para as companhias, mas cria uma oportunidade para quem busca ascensão profissional em áreas valorizadas.
Para atrair esses especialistas, empresas oferecem até 47% a mais em salários e benefícios competitivos. Um levantamento realizado pela AWS, em parceria com a Access Partnership, confirmou essa tendência de valorização dos profissionais da área.
Carreiras em alta com a inteligência artificial
Especialistas indicam que este é um período ideal para quem busca mudar de área ou obter uma promoção. É fundamental, contudo, focar no desenvolvimento das habilidades exigidas. Veja a seguir algumas das profissões diretamente relacionadas à IA:
Cientista de dados:
- Analisa grandes volumes de informações.
- Desenvolve modelos preditivos.
- Orienta decisões empresariais com base em dados.
Engenheiro de machine learning:
- Desenvolve algoritmos que aprendem com dados e otimizam o desempenho.
- Contribui para a automação e eficiência operacional.
Especialista em ética de IA:
- Assegura o desenvolvimento e uso responsável de sistemas de inteligência artificial.
- Avalia impactos sociais, econômicos e regulatórios.
- Atua na capacitação de equipes.
Designer de interação homem-máquina (HCI):
- Foca na experiência do usuário.
- Desenvolve interfaces para facilitar o uso e a adoção de sistemas de IA.
Desenvolvedor de assistentes virtuais:
- Desenvolve e aprimora chatbots e assistentes de voz.
- Trabalha com tecnologias usadas em serviços digitais e assistência ao cliente.
Analista de big data:
- Coleta, organiza e interpreta grandes volumes de dados.
- Ajuda na identificação de tendências e direcionamento estratégico.
Especialista em segurança de IA:
- Protege sistemas de inteligência artificial contra falhas e ataques cibernéticos.
- Promove a confiabilidade e integridade das soluções de IA.
Engenheiro de robótica:
- Cria sistemas automatizados e robôs para tarefas elaboradas.
- Expande a produtividade em setores como indústria, logística e saúde.
Consultor de transformação digital:
- Auxilia empresas na implementação de tecnologias de inteligência artificial.
- Identifica oportunidades de inovação e orienta processos de modernização.
Pesquisador em IA:
- Desenvolve novas técnicas e algoritmos.
- Colabora para o avanço da inteligência artificial e novas aplicações.
Com o avanço contínuo da tecnologia, espera-se que o número de profissionais qualificados em inteligência artificial cresça. Isso consolida a IA como uma das áreas mais relevantes e promissoras no mercado de trabalho atual.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
