Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Inteligência artificial: veja 10 profissões em alta e com salários até 47% maiores

Levantamento aponta que o crescimento da IA aumenta a procura por especialistas, com salários e condições atrativas para preencher vagas

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (DC Studio / Freepik)

Com a expansão da inteligência artificial, a demanda por profissionais qualificados no mercado de trabalho cresce. As empresas estão investindo mais em quem possui habilidades com IA, o que resulta em salários e benefícios atrativos para preencher vagas essenciais.

O mercado de trabalho apresenta um aumento significativo nas vagas que exigem conhecimento em inteligência artificial. A escassez desses talentos representa um desafio para as companhias, mas cria uma oportunidade para quem busca ascensão profissional em áreas valorizadas.

Para atrair esses especialistas, empresas oferecem até 47% a mais em salários e benefícios competitivos. Um levantamento realizado pela AWS, em parceria com a Access Partnership, confirmou essa tendência de valorização dos profissionais da área.

VEJA MAIS

image Inteligência Artificial está na mira do MP eleitoral nas eleições deste ano
Procurador Regional Eleitoral reforça atuação constante, neutra e atenta aos novos recursos tecnológicos

image Moltbook: como funciona a rede social criada para robôs de IA que podem ‘zoar humanos’
Os humanos são proibidos de participar, mas são liberados para observar as interações

image Quanto de água a IA usa para responder às suas perguntas? Descubra a quantidade
A geração de eletricidade necessária para alimentar as máquinas que executam as operações de IA geralmente ocorre em usinas que utilizam grandes quantidades de água

Carreiras em alta com a inteligência artificial

Especialistas indicam que este é um período ideal para quem busca mudar de área ou obter uma promoção. É fundamental, contudo, focar no desenvolvimento das habilidades exigidas. Veja a seguir algumas das profissões diretamente relacionadas à IA:

Cientista de dados:

  • Analisa grandes volumes de informações.
  • Desenvolve modelos preditivos.
  • Orienta decisões empresariais com base em dados.

Engenheiro de machine learning:

  • Desenvolve algoritmos que aprendem com dados e otimizam o desempenho.
  • Contribui para a automação e eficiência operacional.

Especialista em ética de IA:

  • Assegura o desenvolvimento e uso responsável de sistemas de inteligência artificial.
  • Avalia impactos sociais, econômicos e regulatórios.
  • Atua na capacitação de equipes.

Designer de interação homem-máquina (HCI):

  • Foca na experiência do usuário.
  • Desenvolve interfaces para facilitar o uso e a adoção de sistemas de IA.

Desenvolvedor de assistentes virtuais:

  • Desenvolve e aprimora chatbots e assistentes de voz.
  • Trabalha com tecnologias usadas em serviços digitais e assistência ao cliente.

Analista de big data:

  • Coleta, organiza e interpreta grandes volumes de dados.
  • Ajuda na identificação de tendências e direcionamento estratégico.

Especialista em segurança de IA:

  • Protege sistemas de inteligência artificial contra falhas e ataques cibernéticos.
  • Promove a confiabilidade e integridade das soluções de IA.

Engenheiro de robótica:

  • Cria sistemas automatizados e robôs para tarefas elaboradas.
  • Expande a produtividade em setores como indústria, logística e saúde.

Consultor de transformação digital:

  • Auxilia empresas na implementação de tecnologias de inteligência artificial.
  • Identifica oportunidades de inovação e orienta processos de modernização.

Pesquisador em IA:

  • Desenvolve novas técnicas e algoritmos.
  • Colabora para o avanço da inteligência artificial e novas aplicações.

Com o avanço contínuo da tecnologia, espera-se que o número de profissionais qualificados em inteligência artificial cresça. Isso consolida a IA como uma das áreas mais relevantes e promissoras no mercado de trabalho atual.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda