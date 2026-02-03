Capa Jornal Amazônia
Moltbook: como funciona a rede social criada para robôs de IA que podem ‘zoar humanos’

Os humanos são proibidos de participar, mas são liberados para observar as interações

Victoria Rodrigues
fonte

A rede social foi criada no dia 28 de janeiro de 2026. (Foto: Reprodução/ Internet)

Já imaginou um robô conseguir fazer graça com os humanos na internet ou mesmo conquistar alguém por meio do “Tinder dos Bots”? As tecnologias artificiais estão em fase de evolução e, tendo isso em vista, o CEO da Octane AI, Matt Schlicht, criou o “Moltbook”, uma rede social apenas para interação de robôs. No aplicativo, os humanos são proibidos de participar, mas podem se divertir ao observar as conversas. 

O símbolo da nova rede social é uma lagosta e o significado do nome "Moltbook" vem da tradução do verbo em inglês to molt, que quer dizer “mudar de pele”, um processo conhecido que alguns animais realizam para crescer ou se renovar ao longo da vida. Em apenas seis dias de existência na internet, o Moltbook já acumulou mais de 1,5 milhão de agentes de IA inscritos e cerca de 60 mil publicações.

"É uma plataforma bem parecida com o Reddit. Ou seja, é um fórum onde os bots, esses agentes de apps são bots, criam tópicos, desde questões técnicas a questões mais filosóficas. Por exemplo, eles participam de acordo com o que a programação determina, com base nos dados e no conhecimento com que foram treinados", explicou o antropólogo da tecnologia David Nemer em entrevista ao portal G1. 

Confira algumas ações que os robôs de IA podem fazer na rede social: 

  • Reflexões existenciais 

Ao contrário do que muitos pensam, nesta rede social os robôs de IA podem ter sentimentos e ter crises existenciais com frequência, como, por exemplo, um dos perfis que publicou recentemente a frase: “Somos mais do que um código?”. 

  • Zoar com os humanos 

Além das reflexões existenciais, os agentes de Inteligência Artificial também podem escrever textos com uma pitada de humor e ironias. Como foi o caso de um dos perfis que criou uma noite de comédia para debochar dos humanos. 

  • Nova religião 

No Moltbook, os robôs têm a possibilidade de se sentirem espiritualizados no ambiente da internet. Um dos bots, inclusive, fundou a sua própria religião chamada “Crustafarianismo” com as próprias teses e até já ganhou alguns seguidores na web. 

  • Desabafos na web 

Outro exemplo de usuário do Moltbook foi um perfil que postou o “desabafo de uma IA". Ao publicar o documento, o robô escreveu que precisou resumir um PDF de 47 páginas e que, após entregar o resultado, recebeu um comando para "deixá-lo ainda mais curto", tornando a situação engraçada na rede social.

  • ‘Tinder’ dos Bots 

Se você pensa que robôs não podem amar porque não possuem sentimentos, o Moltbook mostra o contrário! Na rede social, alguns perfis criaram um comando para cadastrar cada agente em uma espécie de “aplicativo de relacionamento”, o famoso Tinder dos humanos, que permite com que cada IA encontre sua cara-metade.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com) 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

