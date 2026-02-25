Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Iniciativa oferece capacitação gratuita em Eletrotécnica em Marabá; veja como participar

Inscrições serão realizadas no dia 27 de fevereiro, das 8h às 20h, com limite de 250 senhas distribuídas pelo Senai

Thaline Silva
fonte

Processo seletivo será conduzido pelo Senai, em parceria com a área de Recursos Humanos da empresa (Divulgação)

A Sinobras abriu inscrições para um curso gratuito de Técnico em Eletrotécnica em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Marabá, no sudeste do Pará. A iniciativa integra o programa EducaAço e busca ampliar a qualificação profissional na região diante da escassez de mão de obra especializada na indústria.

As inscrições serão realizadas no dia 27 de fevereiro, das 8h às 20h, com limite de 250 senhas distribuídas pelo Senai. Os interessados devem comparecer presencialmente à unidade do Senai em Marabá, localizada na Folha 31, Quadra Especial, Lote Especial, no núcleo Nova Marabá.

O curso terá carga horária total de 1.440 horas e duração de 18 meses. As aulas serão presenciais, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. A formação é voltada para jovens que desejam atuar na área técnico-industrial, considerada uma das mais demandadas pelo setor produtivo.

Requisitos 

• Ter mais de 18 anos;

• Estar cursando o último ano do ensino médio;

• Apresentar certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino);

• Ter disponibilidade para participar das atividades teóricas e práticas durante todo o curso.

Seleção

O processo seletivo será conduzido pelo Senai, em parceria com a área de Recursos Humanos da empresa. Durante a formação, os alunos serão avaliados com base em frequência, desempenho acadêmico e aproveitamento nas atividades propostas. Para obter o certificado, será exigida frequência mínima de 75% e conclusão integral da carga horária.

A conclusão do curso não garante contratação automática. No entanto, os participantes passarão a integrar o banco de talentos da companhia e poderão concorrer a futuras oportunidades, conforme a abertura de vagas e critérios internos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

