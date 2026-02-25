Inscrições para concurso de diplomata com salário inicial de R$ 22,5 mil terminam nesta quarta (25)

As inscrições para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), promovido pelo Instituto Rio Branco, terminam nesta quarta-feira (25), às 18h. São ofertadas 60 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56.

O processo seletivo é realizado anualmente pelo Instituto, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, e organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições devem ser feitas no site da banca.

Podem participar candidatos com diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, sem exigência de formação específica. A taxa é de R$ 229, com possibilidade de isenção para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.

Das vagas, 15 são destinadas a candidatos pretos e pardos, três a pessoas com deficiência, duas a indígenas e uma a quilombolas. O edital também prevê a convocação adicional de 126 mulheres para a segunda fase.

Provas

A primeira etapa será aplicada em 29 de março, em dois turnos, com 240 questões objetivas de disciplinas como Português, História, Geografia, Inglês, Política Internacional, Economia e Direito. Será eliminado quem obtiver menos de 120 pontos.

A segunda fase, com provas escritas, ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril e 2 e 3 de maio. Para aprovação, o candidato deve alcançar ao menos 480 pontos na soma das avaliações discursivas.

Os aprovados ingressam na carreira diplomática como terceiros-secretários e passam por formação no Instituto Rio Branco. O resultado final do concurso está previsto para 1º de julho.