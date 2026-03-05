Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Vorcaro relata em conversa com a namorada ter sofrido 'extorsão bem chata' em Brasília

A Polícia Federal prendeu Vorcaro nesta quarta-feira, 4, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco.

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação)

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, escreveu em conversas por aplicativo com a namorada, Martha Graeff, que estava "sofrendo uma extorsão bem chata" durante viagem a Brasília.

Os diálogos foram interceptados pela Polícia Federal (PF) a partir da quebra de sigilo telemático de Vorcaro. O material foi compartilhado com a CPI do INSS e acessado pelo Estadão.

Nas conversas, Vorcaro chegou a dizer para a companheira que era "difícil se abalar" e ficar "pra baixo" com esse tipo de situação, mas que essa extorsão em particular teria sido "foda".

VEJA MAIS

image Morre Luiz Philippi Mourão, o ‘Sicário’ de Vorcaro, após prisão
Ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais quando foi encontrado desacordado

image Imprensa internacional repercute prisão de Daniel Vorcaro: 'Magnata com segredos'
Vorcaro também fazia parte de um grupo que buscava obter informações confidenciais, monitorar indivíduos considerados adversários do grupo e realizar ações de intimidação para proteger os interesses do núcleo da organização criminosa.

image 'Tem que moer essa vagabunda'; Vorcaro tinha 'Turma' à disposição para ameaçar funcionários
Daniel Vorcaro utilizava um grupo de coerção privada e intimidação para ameaçar funcionários e ex-colaboradores que se opunham às suas ordens e vontades

Em mensagem para Martha, Vorcaro escreveu: "Hoje foi um dia péssimo pra mim (sic)". "Essa foto salvou meu dia. Obrigado." A namorada, então, perguntou o que havia acontecido: "Por que??? O que aconteceu".

"Nada demais", respondeu o dono do Master. "Depois te conto (sic)". Ao que ela disse: "Ta bom". Ele continuou: "Sofrendo uma extorsão bem chata". Martha replicou com um emoji de surpresa, e Vorcaro seguiu: "But its ok".

A companheira do dono do Master, então, questionou: "Amor, mas de quem?". Ele prosseguiu: "Difícil me abalar e jogar pra baixo. Mas essa foi foda (sic)".

Apesar do questionamento da namorada, Vorcaro não revelou quem teria sido o autor da extorsão. Os diálogos ocorreram por volta das 22h do dia 9 de abril de 2024. No dia 11 daquele mês e ano, o banqueiro relatou à companheira que esteve em Brasília nos últimos dois dias.

A Polícia Federal prendeu Vorcaro nesta quarta-feira, 4, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco.

Essa nova fase investiga a invasão de dispositivos informáticos praticada por uma organização criminosa ligada a Vorcaro e outros aliados dele, conforme a PF. Também estão sob apuração os crimes de ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro.

A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro colaborou "de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça".

Como mostrou o Estadão, pessoas com acesso ao caso, que está sob sigilo, atestam que a apuração chegou a mais de uma autoridade com direito a foro especial no Supremo Tribunal Federal (STF). Diante da amplitude das descobertas, investigadores não descartam que suspeitos tentem fechar acordos de delação premiada.

A legislação sobre a colaboração premiada impede o líder de uma organização criminosa de fechar acordo. No entanto, investigadores colocam em dúvida que Vorcaro tenha essa posição no esquema do Master. Portanto, deixam em aberto a possibilidade de serem procurados pela defesa do banqueiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/PF/BANCO MASTER/3ª FASE/VORCARO/CONVERSAS/NAMORADA
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

INVESTIGAÇÃO

Vorcaro relata em conversa com a namorada ter sofrido 'extorsão bem chata' em Brasília

A Polícia Federal prendeu Vorcaro nesta quarta-feira, 4, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco.

05.03.26 16h52

IMPACTO DA GUERRA

Gasolina vai ficar cara no Pará devido à guerra no Oriente Médio? Sindicombustíveis se manifesta

Conflito no Estreito de Ormuz e tensões entre EUA e Irã elevam preço internacional do petróleo; sindicato alerta para possíveis ajustes no preço dos combustíveis no estado

05.03.26 12h41

Empreendedorismo feminino

Pará capacita mais de 28 mil mulheres e fortalece empreendedorismo feminino

Mais da metade dos atendimentos do Sebrae no estado foi destinada a empreendedoras, que ampliam presença nos pequenos negócios e no setor de serviços

05.03.26 11h58

ECONOMIA URBANA

Food trucks movimentam economia e criam oportunidades em Belém

Setor reúne empreendedores que encontraram no comércio de rua uma oportunidade de renda e crescimento

05.03.26 9h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda