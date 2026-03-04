‘Sicário’ de Vorcaro, Luiz Philippi Mourão, morre nessa quarta-feira (4)

Atenção: a matéria abaixo possui conteúdo sensível.

O “sicário” Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, cúmplice de Daniel Vorcaro, morreu nessa quarta-feira (4), em Belo Horizonte, Minas Gerais (MG). O homem estava internado no Hospital São João XXIII desde essa tarde, após ser levado por agentes da Polícia Federal. De acordo com a corporação, Mourão cometeu suicídio e teve morte encefálica confirmada no hospital.

VEJA MAIS

O cúmplice do dono do Banco Master foi encontrado desacordado na cela em que estava na Superintendência da PF em Minas Gerais. Mourão foi preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. Vorcaro e o cunhado, Fabiano Zettel, também foram detidos.

A PF informou ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso, sobre a tentativa de suicídio de Mourão. A corporação deve entregar os vídeos de câmeras de segurança que registraram o ocorrido. Segundo o órgão, um "procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do fato" será iniciado.

Caso você ou algum conhecido precise de ajuda, busque apoio em profissionais especializados, como psicólogos e terapeutas. O Centro de Valorização da Vida (CVV) segue disponível 24h, por meio do número 188, sem cobrança de taxa.