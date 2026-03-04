Equipe de Vorcaro usou técnica hacker para roubar senhas de funcionários do Ministério Público

A Polícia Federal colheu indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro e sua equipe usaram uma técnica hacker conhecida como "Spear Phishing" para roubar senhas de funcionários do Ministério Público Federal, invadir o sistema do órgão e obter acesso a documentos de investigações sigilosas.

Por meio dessas ações, também conseguiram abrir caminho para acessar sistemas de investigação de organismos internacionais, como a Interpol e o FBI.

Esse foi um dos motivos para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça ter decretado as prisões preventivas de Vorcaro e outras três pessoas, cumpridas nesta quarta-feira, 4.

Os investigadores classificaram a operação como "sofisticada" e ainda estão se aprofundando para saber a extensão da invasão. A suspeita surgiu a partir dos diálogos do banqueiro, que indicaram a contratação de hackers e a encomenda desse serviço para a invasão dos sistemas.

Essa técnica consistiu em enviar e-mails ou outras formas de comunicações para os funcionários do Ministério Público com aparência de veracidade e que solicitava a inserção de seus dados de acesso e senha do sistema interno da instituição.

Por meio desses ataques, pessoas ligadas a Vorcaro conseguiram invadir o sistema interno e obter dados dos gabinetes de vários investigadores, até conseguir puxar documentos de investigações sigilosas do interesse direto do banqueiro.

Em sua decisão, Mendonça descreveu o acesso da equipe de Vorcaro aos dados sigilosos.

"Tais acessos teriam ocorrido mediante utilização de credenciais funcionais pertencentes a terceiros, permitindo a obtenção de informações protegidas por sigilo institucional. A partir dessa metodologia, de acordo com a autoridade policial, o investigado teria obtido acesso indevido aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e até mesmo de organismos internacionais, tais como FBI e Interpol", escreveu o ministro.

A defesa de Vorcaro disse que "o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça". Os advogados negam ainda "as alegações atribuídas a Vorcaro" e afirmam que o banqueiro confia que "o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta". A defesa reiterou ainda sua "confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições".