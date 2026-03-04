Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Primeira Turma do STF julgará decisão de Moraes que negou prisão domiciliar a Bolsonaro

Estadão Conteúdo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta quinta-feira, 5, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que negou o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O julgamento foi marcado pelo ministro Flávio Dino, a pedido de Moraes. A sessão virtual extraordinária está marcada para às 8h, e os advogados e procuradores podem apresentar as sustentações orais antes do início da sessão.

Na última segunda-feira, 2, Moraes acolheu parecer da Procuradoria-Geral da República que, no dia 20 de janeiro, se opôs à concessão de prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente. Em sua manifestação, o procurador Paulo Gonet afirmou que a medida deve ser concedida "apenas nos casos em que o tratamento médico indispensável não possa ser ofertado na unidade de custódia", o que não se aplica ao caso de Bolsonaro.

Bolsonaro está detido no 9º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Na decisão da última segunda-feira, Moraes sustentou que, na prisão, Bolsonaro "tem recebido grande quantidade de visitas de deputados federais, senadores, governadores e outras figuras públicas, comprovando a intensa atividade política, o que corrobora os atestados médicos no sentido de sua boa condição de saúde física e mental".

Um dos argumentos apresentados pela defesa de Bolsonaro para pedir a prisão domiciliar é o de que a Papudinha não tem estrutura adequada para atender às necessidades de saúde do ex-presidente. Moraes rebateu a defesa sobre as instalações da Papudinha, afirmando que a unidade prisional "atende integralmente, às necessidades do condenado".

O magistrado especifica: "Com a possibilidade e efetiva realização de serviços médicos contínuos, com múltiplos atendimentos diários, realização de sessões de fisioterapia, atividades físicas, assistência religiosa, além de garantir ao réu, em absoluta garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, o recebimento de numerosas visitas de familiares, amigos, parentes, amigos e aliados políticos."

Segundo relatório da Papudinha, Bolsonaro já recebeu 144 atendimentos médicos entre 15 de janeiro e 22 de fevereiro, período de 39 dias, média de quase quatro por dia.

Além disso, o ministro argumentou "que a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva antes do trânsito em julgado da ação penal foi derivada única e exclusivamente pela conduta ilícita de Jair Messias Bolsonaro que, no intuito de fugir, violou seu equipamento de monitoramento eletrônico, às 0h08min do dia 22/11/2025".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/STF/PRIMEIRA TURMA/DECISÃO/PRISÃO DOMICILIAR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

investigação

Jamais quis ameaçar jornalistas, diz Vorcaro após afirmar querer 'dar um pau' em Lauro Jardim

Mensagens reveladas no âmbito das investigações da Polícia Federal (PF) apontam que ele pediu a um homem que o jornalista Lauro Jardim fosse agredido em um assalto forjado

04.03.26 18h08

indícios

Equipe de Vorcaro usou técnica hacker para roubar senhas de funcionários do Ministério Público

Por meio dessas ações, também conseguiram abrir caminho para acessar sistemas de investigação de organismos internacionais, como a Interpol e o FBI

04.03.26 17h57

Primeira Turma do STF julgará decisão de Moraes que negou prisão domiciliar a Bolsonaro

04.03.26 17h27

política

Entidades de imprensa repudiam ameaças de Vorcaro contra Lauro Jardim

Vorcaro teria solicitado a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão que o jornalista fosse agredido em um assalto forjado

04.03.26 16h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda