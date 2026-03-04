Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

O que é ‘Sicário’? Entenda o termo dado a Luiz Phillipi Mourão, cúmplice de Vorcaro

O parceiro do dono do Banco Master foi preso nessa quarta-feira (4), acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro

Lívia Ximenes
fonte

"Sicário" de Vorcado foi preso nessa quarta-feira, 4 de março

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, chamado de “Sicário” do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal (PF) nessa quarta-feira (4). O homem, detido na terceira fase da Operação Compliance Zero, é acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Entenda abaixo o termo dado a Mourão e o que ele significa.

Do latim "Sicarius", homem da adaga, o apelido "Sicário" não era apenas simbólico para Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão

Mensagens reveladas no âmbito das investigações da Polícia Federal (PF) apontam que ele pediu a um homem que o jornalista Lauro Jardim fosse agredido em um assalto forjado

Por meio dessas ações, também conseguiram abrir caminho para acessar sistemas de investigação de organismos internacionais, como a Interpol e o FBI

O que significa o termo ‘sicário’?

Original do latim “sicarius”, o termo “sicário” significa “homem da adaga”. A palavra surgiu de “sica”, um tipo de adaga pequena e curva, capaz de ser escondida sob uma túnica. Presentes na história desde o período datado como antes de Cristo, os sicários agiam de forma discreta.

Por que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão é chamado de “sicário”?

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, comparsa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é chamado de “sicário” devido ao papel que desempenhava. Conforme apurações, Mourão dirigia um grupo de coleta de dados sobre pessoas contrárias à instituição financeira. O “sicário” de Vorcaro era responsável pela “coordenação de atividades voltadas à obtenção de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados considerados relevantes para os interesses do grupo”, segundo a PF.

De acordo com as investigações, Mourão consultava e extraía informações em sistemas restritos de órgãos públicos e teve acesso indevido a ferramentas da Polícia Federal, Ministério Público Federal (MPF), FBI e Interpol. Além disso, ele atuou na remoção de conteúdos e perfis em diferentes plataformas para obter informações de usuários e retirar críticas de circulação. “Sicário” também seria o encarregado de coordenar e mobilizar equipes que cumpriam as ações da organização, como intimidações.

Sicário de Vorcaro

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão

Daniel Vorcaro

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
Brasil
