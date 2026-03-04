Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Tem que moer essa vagabunda'; Vorcaro tinha 'Turma' à disposição para ameaçar funcionários

Estadão Conteúdo

Preso na manhã desta quarta-feira, 4, por determinação do ministro do STF André Mendonça, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, utilizava um grupo de coerção privada e intimidação de críticos para ameaçar funcionários e ex-colaboradores que se opunham às suas ordens e vontades.

A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro colaborou "de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça". (leia a íntegra abaixo)

No relatório da Polícia Federal, Vorcaro relata a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas e ao monitoramento de pessoas, que uma funcionária o estaria ameaçando.

"Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda", disse o banqueiro no WhatsApp.

"O que é para fazer?", indagou o Sicário.

"Puxa endereço tudo", ordenou Vorcaro.

Em outro diálogo, Mourão se dispõe a colocar "A Turma" - estrutura utilizada para realizar atividades de monitoramento e coleta de informações de interesse do grupo criminoso - para intimidar outro funcionário de Vorcaro, que supostamente teria feito uma gravação indesejada do banqueiro.

Nas mensagens, há troca de documentos pessoais do funcionário que seria intimidado. Além disso, Vorcaro pediu para Mourão "levantar tudo dos dois", que seriam o funcionário da gravação e um chefe de cozinha do banqueiro.

"O bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar", disse Vorcaro.

Em outra mensagem de WhatsApp trocada com Vorcaro, Mourão informa que está monitorando um ex-funcionário do banqueiro.

"Tem algum telefone alguma coisa assim para monitorar?", questionou o "Sicário".

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", foi preso preventivamente na manhã desta quarta. André Mendonça argumentou que a prisão do "longamanusviolento" de Daniel Vorcaro ocorre "para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal".

As investigações indicam que Vorcaro "manteve relação contratual com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, responsável pela coordenação de atividades voltadas à obtenção de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados considerados relevantes para os interesses do grupo".

"Nesse contexto, foram identificadas tratativas relativas à execução dessas atividades e à mobilização de equipes responsáveis pela extração e coleta dos dados de interesse do grupo criminoso", diz o relatório da Polícia Federal.

Com a palavra, a defesa de Daniel Vorcaro

A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.

A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.

Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/VORCARO/PRISÃO

ameaças

funcionários

ex-colaboradores
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CASO VORCARO

Mercadante: é gravíssima denúncia que Vorcaro teria decidido ataque para intimidar jornalista

Vorcaro teria solicitado a Sicário que o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, fosse agredido em um assalto forjado

04.03.26 11h54

CASO BANCO MASTER

'Esse Lauro quero mandar dar um pau. Quebrar todos os dentes. Num assalto', disse Vorcaro em ameaça

Dono do Banco Master é acusado de planejar um assalto forjado para que o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, fosse agredido

04.03.26 11h54

Governistas pedem retirada de maioridade penal da PEC da Segurança, que pode ser votada hoje

04.03.26 11h07

Relatores das CPIs do Crime e do INSS reagem à prisão de Vorcaro: 'ninguém está acima da lei'

04.03.26 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda