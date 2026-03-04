Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula apela aos presidentes do Conselho de Segurança da ONU para que combatam a fome

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez nesta quarta-feira, 4, um apelo aos chefes de Estado dos países que compõem o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) como membros permanentes (França, Reino Unido, Rússia, China e Estados Unidos) para que priorizem o combate à fome em vez do aumento de gastos militares. A declaração foi feita durante a cerimônia de abertura da 39ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe, realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

"Está todo mundo pensando que os conflitos vão se agravar e todo mundo quer mais armas, todo mundo quer mais bomba atômica, todo mundo quer mais drones, todo mundo quer aviões de caça cada vez mais caros", disse Lula. "São apenas cinco pessoas que poderiam fazer uma convocação, fazer uma teleconferência. Não precisaria ninguém correr risco, ninguém ser atacado por drone à noite, ninguém ser vítima de mísseis."

O presidente questionou se a prioridade da comunidade internacional deve ser a produção de armamentos cada vez mais sofisticados ou o aumento da produção de alimentos, da distribuição e da renda da população para garantir a segurança alimentar. Lula argumentou que, caso os US$ 2,7 trilhões gastos globalmente no último ano com armamentos e conflitos fossem distribuídos entre os 630 milhões de pessoas que enfrentaram fome no mundo, seria possível repassar cerca de US$ 4.285 para cada indivíduo, valor que, segundo ele, demonstraria que o problema da fome poderia ser enfrentado caso houvesse maior prioridade política.

Lula afirmou que o cenário internacional tem sido marcado por uma escalada na corrida armamentista diante do temor de agravamento de conflitos. "Fico emocionado em saber que a fome mexe muito pouco com coração dos governantes do mundo", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

FAO

apelo
Política
