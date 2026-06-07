Luxemburgo adere ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre e anuncia aporte de 50 milhões de euros

Luxemburgo passará a integrar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre — Tropical Forest Forever Facility (TFFF) —, iniciativa voltada à proteção das florestas tropicais. Além disso, o braço financeiro do mecanismo será sediado no país. O anúncio foi feito durante o encerramento da primeira edição dos Dias Internacionais de Financiamento Climático de Luxemburgo, em 5 de junho, com a participação do ministro das Relações Exteriores do Brasil (MRE), Mauro Vieira; do ministro das Finanças de Luxemburgo, Gilles Roth; do ministro do Meio Ambiente, Clima e Biodiversidade de Luxemburgo, Serge Wilmes; e do secretário de Estado para Clima e Meio Ambiente da Noruega, Kristoffer André Hansen.

O ministro do Meio Ambiente, Clima e Biodiversidade de Luxemburgo, Serge Wilmes, anunciou que o país fará uma contribuição financeira para o capital patrocinador do braço financeiro do TFFF, o Fundo de Investimento para Florestas Tropicais (Tropical Forest Investment Fund – TFIF).

Entre 2026 e 2030, Luxemburgo contribuirá com 50 milhões de euros para o TFIF por meio de seu Fundo para o Clima e Energia. O país também pretende manter, a partir de 2030, uma contribuição anual de longo prazo ao fundo, refletindo seu compromisso duradouro com a iniciativa e seus objetivos.

Em nome do Comitê de Transição do TFIF, copresidido pelo Brasil e pela Noruega, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, anunciou que o Fundo de Investimento será sediado em Luxemburgo, um passo fundamental para transformar a iniciativa de um conceito em um mecanismo plenamente operacional.

“O Fundo Florestas Tropicais para Sempre demonstra que o multilateralismo ainda pode oferecer soluções ambiciosas e inovadoras para desafios globais”, afirmou Mauro Vieira.

O anúncio ocorre em meio ao crescente apoio internacional ao TFFF. Luxemburgo junta-se ao Brasil, Noruega, Alemanha, Indonésia, França e Fundação Minderoo entre os apoiadores da iniciativa.

“Em um momento em que a cooperação internacional enfrenta pressões, o TFFF reúne países do Norte e do Sul, além de atores públicos e privados, em torno de um objetivo comum: tornar as florestas tropicais em pé economicamente valiosas. O que começou como uma proposta brasileira está se tornando uma iniciativa verdadeiramente global, que agora estabelecerá uma presença importante em Luxemburgo ao sediar seu braço financeiro, o Tropical Forest Investment Fund”, declarou o ministro.

A decisão de Luxemburgo de apoiar a iniciativa reflete o compromisso histórico do país com as finanças sustentáveis. Como país patrocinador, Luxemburgo contribuirá para a criação e a sustentabilidade de longo prazo do Tropical Forest Investment Fund, fortalecendo a coalizão internacional que apoia o mecanismo.

TFFF

O Fundo Florestas Tropicais para Sempre é uma iniciativa proposta pelo Brasil lançada oficialmente durante a COP30, em Belém (PA), com o objetivo de criar um mecanismo internacional de financiamento concebido para atribuir valor econômico às florestas tropicais preservadas, recompensando os países por sua conservação. Ao utilizar os mercados de capitais para gerar financiamento previsível e de longo prazo para a conservação e o uso sustentável das florestas, a iniciativa busca alinhar o desenvolvimento econômico à proteção de alguns dos ecossistemas mais importantes do planeta. Uma característica central do TFFF é o compromisso de destinar pelo menos 20% dos recursos pagos pelas florestas aos Povos Indígenas e Comunidades Locais, reconhecendo e fortalecendo aqueles que historicamente atuam como os mais eficazes guardiões desses ecossistemas.