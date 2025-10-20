O que é a AWS? Entenda como funciona o serviço em nuvem da Amazon

A AWS, Amazon Web Services, é uma plataforma de serviço em nuvem da Amazon que oferece infraestrutura digital sob demanda a outros sites e aplicativos. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, ela é utilizada por mais de 500 empresas como hospedagem para sites e aplicativos. Na manhã dessa segunda-feira (20), a plataforma apresenta instabilidades devido a uma pane de conexão.

VEJA MAIS

Lançada em 2006, a AWS fornece soluções para todo tipo de trabalho e organização, desde grandes companhias até quem precisa de forma individual. No total, a plataforma possui mais de 200 serviços e promete a redução de custos com desenvolvimento de soluções acelerado aos clientes. A empresa compete, diretamente, com Google e Microsoft.

A AWS oferece três tipos de computação em nuvem ao público: infraestrutura (IaaS), plataforma (PaaS) e software (SaaS). Entre os serviços, a plataforma oferece espaço digital com banco de dados para o funcionamento de outros sites e aplicativos, inteligência artificial, cibersegurança e análises. Há cerca de sete desenvolvedores diferentes disponíveis.