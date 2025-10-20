Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

O que é a AWS? Entenda como funciona o serviço em nuvem da Amazon

A plataforma atende, sob demanda, outros sites e aplicativos no mundo inteiro. Mais de 500 empresas usam a AWS como hospedagem

Lívia Ximenes
fonte

AWS - Amazon (Reprodução)

A AWS, Amazon Web Services, é uma plataforma de serviço em nuvem da Amazon que oferece infraestrutura digital sob demanda a outros sites e aplicativos. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, ela é utilizada por mais de 500 empresas como hospedagem para sites e aplicativos. Na manhã dessa segunda-feira (20), a plataforma apresenta instabilidades devido a uma pane de conexão.

VEJA MAIS

image Apagão na Amazon: nuvem sofre pane e derruba serviços no mundo todo
Diversos aplicativos passam por problemas de conectividade devido à queda da AWS

image Plataformas fora do ar? Veja os principais sites e apps com problemas de conexão nessa segunda (20)
As informações sobre os serviços nessa manhã no Brasil são do site Downdetector

image Falha na proteção de subestação pode ter levado à desconexão da região Sul no dia 14, diz ONS

Lançada em 2006, a AWS fornece soluções para todo tipo de trabalho e organização, desde grandes companhias até quem precisa de forma individual. No total, a plataforma possui mais de 200 serviços e promete a redução de custos com desenvolvimento de soluções acelerado aos clientes. A empresa compete, diretamente, com Google e Microsoft.

A AWS oferece três tipos de computação em nuvem ao público: infraestrutura (IaaS), plataforma (PaaS) e software (SaaS). Entre os serviços, a plataforma oferece espaço digital com banco de dados para o funcionamento de outros sites e aplicativos, inteligência artificial, cibersegurança e análises. Há cerca de sete desenvolvedores diferentes disponíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AWS Amazon

AWS

pane AWS

apagão AWS

apagão Amazon

Amazon
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda