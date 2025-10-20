Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Apagão na Amazon: nuvem sofre pane e derruba serviços no mundo todo

Diversos aplicativos passam por problemas de conectividade devido à queda da AWS

Lívia Ximenes
fonte

Amazon (Reprodução)

A AWS, serviço em nuvem da Amazon, está com pane e provocando a queda de conexões no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sites e aplicativos passam por problemas devido ao apagão, como Canva, Mercado Livre, Paypal Fortnite e Snapchat. O serviço afirma que mais de 500 empresas possuem hospedagem na nuvem.

VEJA MAIS

image Falha na proteção de subestação pode ter levado à desconexão da região Sul no dia 14, diz ONS

image Apagão atinge 13 municípios no Pará e afeta cerca de 294 mil unidades consumidoras
Interrupção no fornecimento ocorreu na madrugada dessa terça-feira (14) e 21 estados notificam ausência de energia

[[(standard.Article) DownDetector: usuários reportam apagão em serviços do Google Gmail e Cloud nos EUA]]

A potencial causa do problema foi identificada por volta das 6h, no horário de Brasília, segundo a AWS. No momento, a empresa trabalha para solucionar a pane. “Podemos confirmar aumento nas taxas de erro e latência para múltiplos serviços da AWS na região US-EAST-1”, informa.

A AWS disponibiliza, sob demanda, serviços de computação, armazenamento de dados e outras tarefas digitais. Diretamente, ela compete com Google e Microsoft. Qualquer problema nos servidores afeta os sites, plataformas e aplicativos hospedados.

O site de vendas da Amazon, a plataforma de streaming Prime Video e a assistente virtual Alexa também estão com instabilidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazon

AWS

AWS Amazon

pane AWS

apagão Amazon

apagão AWS

pane Amazon
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda