Apagão na Amazon: nuvem sofre pane e derruba serviços no mundo todo
Diversos aplicativos passam por problemas de conectividade devido à queda da AWS
A AWS, serviço em nuvem da Amazon, está com pane e provocando a queda de conexões no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Sites e aplicativos passam por problemas devido ao apagão, como Canva, Mercado Livre, Paypal Fortnite e Snapchat. O serviço afirma que mais de 500 empresas possuem hospedagem na nuvem.
A potencial causa do problema foi identificada por volta das 6h, no horário de Brasília, segundo a AWS. No momento, a empresa trabalha para solucionar a pane. “Podemos confirmar aumento nas taxas de erro e latência para múltiplos serviços da AWS na região US-EAST-1”, informa.
A AWS disponibiliza, sob demanda, serviços de computação, armazenamento de dados e outras tarefas digitais. Diretamente, ela compete com Google e Microsoft. Qualquer problema nos servidores afeta os sites, plataformas e aplicativos hospedados.
O site de vendas da Amazon, a plataforma de streaming Prime Video e a assistente virtual Alexa também estão com instabilidade.
