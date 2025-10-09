Capa Jornal Amazônia
Google lança plano AI Plus no Brasil com inteligência artificial por valor acessível e descontos

Nova assinatura oferece ferramentas avançadas de IA para impulsionar produtividade e criatividade; usuários terão desconto de 50% nos primeiros 6 meses

Gabrielle Borges
fonte

Por R$ 24,99 mensais, os assinantes terão acesso a um pacote completo de recursos voltados à produtividade e criatividade (Freepik)

O Google lançou oficialmente o AI Plus, novo plano de assinatura com foco em inteligência artificial (IA), agora disponível para usuários no Brasil. Por R$ 24,99 mensais, os assinantes terão acesso a um pacote completo de recursos voltados à produtividade e criatividade, incluindo ferramentas como o Gemini, o gerador de imagens Nano Banana, o modelo de vídeo Veo 3 Fast e o assistente de organização de conteúdos NotebookLM.

Por tempo limitado, novos usuários ainda terão 50% de desconto nos primeiros seis meses, o que reduz o valor da assinatura para R$ 12,49 mensais nesse período inicial.

IA integrada ao dia a dia

Um dos principais atrativos do AI Plus é a integração do Gemini ,o sistema de IA generativa do Google, com aplicativos do Workspace, como Gmail, Documentos, Planilhas e Apresentações. Com isso, será possível criar, resumir ou organizar informações diretamente nessas plataformas, sem a necessidade de sair do ambiente de trabalho.

Recursos para criação de conteúdo

O plano também libera acesso a ferramentas avançadas de criação, como:

  • Nano Banana, modelo de IA para edição e geração de imagens;
  • Veo 3 Fast, tecnologia de geração de vídeos por inteligência artificial;
  • Whisk e Flow, voltadas à criação de filmes e imagens com IA;
  • Funcionalidades de Deep Research dentro do app Gemini.

Apoio para estudos e trabalho

Outro destaque é o NotebookLM, recurso que permite transformar documentos em resumos, materiais de estudo e apresentações. A tecnologia é ideal para quem busca uma forma mais eficiente de analisar conteúdos extensos, como artigos acadêmicos ou relatórios corporativos.

Armazenamento e compartilhamento

Além das ferramentas de IA, o plano inclui 200 GB de armazenamento no Google Fotos, Drive e Gmail. Também é possível compartilhar a assinatura com até cinco membros da família, o que amplia o alcance dos benefícios.

Como assinar o Google AI Plus?

A assinatura do AI Plus já está disponível para brasileiros diretamente no site do Google. O plano busca democratizar o acesso à inteligência artificial, tornando essas tecnologias mais acessíveis para estudantes, profissionais e criadores de conteúdo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.)

.
