Google anuncia chegada de novas tecnologias de IA ao Brasil; saiba quais são

O Brasil se tornou palco de alguns dos maiores lançamentos globais em inteligência artificial do mundo. Durante o Google Cloud Summit Brasil 2025, realizado em São Paulo, a empresa anunciou um conjunto de novidades que vão desde a chegada de novas infraestruturas de computação até o lançamento de soluções específicas para o setor público e a educação.

Entre os destaques estão a instalação da sexta geração das TPUs em São Paulo, a possibilidade de rodar o Gemini 2.5 no Vertex AI no país e a criação das ofertas Gemini for Government e Gemini for Education. Além disso, o evento marcou a expansão do Capacita+ IA, treinamento em larga escala que tentará bater o recorde mundial de maior aula híbrida de inteligência artificial já realizada.

Infraestrutura de IA no Brasil

Pela primeira vez, a região de nuvem do Google Cloud em São Paulo hospedará o Trillium, a sexta geração das TPUs (Tensor Processing Units). O novo chip oferece até quatro vezes mais desempenho e 67% de eficiência energética em relação ao modelo anterior. Com isso, organizações brasileiras poderão executar aplicações de IA com menor latência e maior poder de processamento.

Além disso, o Gemini 2.5 estará disponível no Vertex AI no Brasil, permitindo que empresas e órgãos públicos processem grandes volumes de dados dentro do território nacional, atendendo exigências de soberania e segurança.

Importância do Brasil na estratégia global

Segundo Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, o Brasil se consolidou como um dos mercados mais estratégicos para a companhia. “O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e um ecossistema de desenvolvedores. Nossas parcerias locais e programas de qualificação são essenciais para apoiar esse crescimento”, afirmou.

IA aplicada em governos e universidades

Para ampliar o alcance da tecnologia, foram lançadas as soluções Gemini for Government e Gemini for Education. A proposta é acelerar a digitalização do setor público, garantindo mais eficiência e segurança, e ao mesmo tempo apoiar universidades na adoção de agentes de IA em escala, respeitando a privacidade de dados de alunos e professores.

Agentspace: criação de agentes de IA em larga escala

Outra novidade apresentada foi o Agentspace, plataforma que permite criar, gerenciar e adotar agentes de IA em empresas de diferentes setores. No Brasil, organizações como EBANX, Grupo Marista, Rede Américas, Vibra Energia, Sebrae e Pernambucanas já utilizam a ferramenta para automatizar processos, reduzir tempo de trabalho e otimizar a análise de dados.

Capacitação e educação

Reforçando o compromisso de treinar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial e nuvem, o Google anunciou o evento Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud, em 6 de dezembro. A expectativa é reunir 200 mil pessoas em um único dia, em formato híbrido em universidades e pela internet, e tentar conquistar o recorde mundial de maior aula de IA simultânea já realizada.

Expansão de eventos e parcerias

O Google Cloud Summit será ampliado para outras cinco capitais brasileiras em novembro: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife. A empresa também anunciou novas parcerias estratégicas com Accenture, Deloitte, PwC, TCS, Databricks, Oracle e ServiceNow, reforçando o ecossistema local de tecnologia e consultoria.

Tradução simultânea no Google Meet

Outro lançamento voltado ao Brasil foi o recurso de tradução simultânea no Google Meet, que chega agora a clientes corporativos do Workspace. A ferramenta traduz em tempo real reuniões em português, espanhol, francês, italiano e alemão para o inglês, mantendo voz e tom originais.