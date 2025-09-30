Capa Jornal Amazônia
Alura e Google abrem quase 200 mil vagas gratuitas para curso sobre Inteligência Artificial

Evento online e com certificado acontece de 7 a 10 de outubro e ensina como aplicar Inteligência Artificial na prática; as inscrições podem ser feitas no site da Alura

O Liberal
fonte

Cursos são feitos de forma online e gratuita (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Alura, maior e mais completa escola online de tecnologia, em parceria com o Google, lança a última edição do ano da “Imersão IA”. Gratuito e com certificado de participação, o curso é online e sem pré-requisitos para participação. Com 190 mil vagas abertas, o evento acontece entre os dias 7 e 10 de outubro e as inscrições estão disponíveis por meio do link: https://alura.tv/4mla7Nd

A imersão apresenta as novidades do Gemini e mostra, na prática, como usar IA para ganhar velocidade e precisão em diferentes atividades. Além disso, os participantes terão contato com Google Workspace, Canva e N8N, aprendendo a criar fluxos de trabalho inteligentes, automatizados e aplicáveis em qualquer área.

Além disso, os alunos poderão acessar uma comunidade exclusiva no Discord, com grupo de estudos diários e conexões com milhares de pessoas com interesse em IA. O time de instrutores conta com: Guilherme Lima, tech educator e professor na Alura e na USP; Ahirton Lopes, Data & AI senior manager na Accenture; e Kizzy Terra, cientista de dados, cocriadora do canal Programação Dinâmica e builder na Google AI Community.

“Hoje, a Inteligência Artificial já deixou de ser opcional e passou a ser essencial para qualquer profissional que deseja crescer. Quem não começar a estudar agora corre o risco de ficar para trás”, afirma o professor da Alura, Guilherme Lima. “A proposta da imersão é mostrar como criar processos totalmente personalizados e aumentar a criatividade e a eficiência no dia a dia, transformando a IA em uma parceira estratégica”, completa.

Com 20 anos de trajetória, a Alura é a maior e mais completa escola online de tecnologia do Brasil.  Integrante do Grupo Alun, formado também por FIAP e PM3, a marca é referência na formação de profissionais em todos os estágios de carreira, dos iniciantes aos especialistas, unindo profundidade técnica, diversidade de temas e foco na construção de carreiras em T - profissionais que dominam sua área de especialização e ampliam seu conhecimento em temas complementares. Com conteúdos desenvolvidos por especialistas renomados no mercado, sua plataforma reúne mais de 1.600 cursos, além de formações intensivas e trilhas preparatórias para as principais certificações do setor.

Masterclass e lives complementares

Para complementar as quatro aulas, o curso ainda conta com uma Masterclass sobre prompts eficazes, em que o participante aprende a usar a IA como assistente. Além disso, o cronograma inclui três lives sobre o tema, que acontecem nos dias 6, 8 e 13 de outubro.

Para conferir mais detalhes sobre a “Imersão IA” e se inscrever gratuitamente até o dia 5 de outubro, basta acessar este link https://alura.tv/4mla7Nd

SERVIÇO

“Imersão IA”

Inscrição: https://alura.tv/4mla7Nd até 5 de outubro;

Investimento: gratuito;

Aulas: 7 a 10 de outubro.

.
