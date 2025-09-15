Pacote de inovações em IA do Google chega ao Brasil com foco em empresas, governos e educação

O Brasil se transformou em vitrine mundial da inteligência artificial esta semana. Durante o Google Cloud Summit Brasil 2025, realizado na capital paulista, a companhia anunciou um pacote de inovações que combinam programas de capacitação, aplicações concretas em setores estratégicos e avanços de infraestrutura tecnológica com foco no Brasil.

“A IA já é motor para inovação e crescimento. O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e desenvolvedores”, afirmou Thomas Kurian, CEO global do Google Cloud, em sua primeira visita ao país.

Thomas Kurian, CEO global do Google Cloud (Divulgação / Google) Thomas Kurian, CEO global do Google Cloud(Divulgação / Google)

Kurian destacou que a decisão de trazer os lançamentos para o Brasil reforça a posição estratégica do país na transformação digital global: “Por meio de nossas ofertas de tecnologia altamente diferenciadas, parcerias locais sólidas e programas de qualificação, estamos capacitando organizações no Brasil a aproveitar plenamente as oportunidades criadas pela inteligência artificial.”

Capacitação em larga escala

Entre os anúncios, o mais expressivo para a população foi o compromisso de formar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial de forma gratuita nos próximos anos. Já em dezembro, acontece a primeira grande ação: o Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud, que pretende reunir 200 mil pessoas em um único dia em uma aula híbrida de IA generativa.

O evento deve conquistar o recorde mundial de maior treinamento simultâneo e será realizado em universidades e também online. A iniciativa é voltada a estudantes e profissionais de diversas áreas, mesmo aqueles que não atuam diretamente em tecnologia. A inscrição pode ser feita neste link.

Lançamento do Capacita+ Aprenda IA (Divulgação / Google)

“A IA generativa já é um motor para eficiência operacional e crescimento dos negócios no Brasil. Estamos vendo nossos clientes transformarem a experiência do consumidor e otimizarem operações de forma concreta”, afirmou Ricardo Fernandes, head do Google Cloud no Brasil.

Aplicações práticas já em uso

As inovações apresentadas não são apenas promessas de futuro: já estão em uso no Brasil. A Receita Federal utiliza IA para automatizar a inspeção de bagagens no Aeroporto de Guarulhos, acelerando a liberação de encomendas internacionais e reduzindo prazos de entrega aos brasileiros.

A Eletrobras, em parceria com o Google Cloud, implementou o WeatherNext, modelo meteorológico avançado capaz de prever chuvas, ventos e até ciclones com antecedência inédita. “O WeatherNext Graph representa um avanço importante na previsão do tempo, porque amplia a capacidade da Eletrobras de prever eventos climáticos extremos e permite um tempo mais rápido de resposta”, disse Lucas Pinz, diretor de Centros de Excelência Digitais da estatal.

Segundo Leo Almeida, head de Energia e Utilidades do Google Cloud Brasil, a tecnologia responde a desafios estruturais do setor: “Estamos ajudando empresas do setor elétrico a lidar com o aumento da demanda, condições climáticas extremas e a necessidade de operar com mais eficiência”.

No setor privado, a lista de empresas brasileiras que já aplicam o Gemini é ampla: a Casas Bahia criou um assistente virtual que reduz o tempo de atendimento; a Globo aplica IA para reconstruir imagens históricas e produzir podcasts; a Hering aposta em provadores virtuais; a Dasa centralizou milhões de exames médicos para diagnósticos mais rápidos e o Jusbrasil lançou um assistente jurídico para apoiar advogados em pesquisas.

Para sustentar esse ecossistema de inovações, o país passa a contar com a sexta geração das TPUs (Trillium), processadores desenvolvidos exclusivamente para rodar inteligência artificial. Diferente dos chips convencionais, as Unidades de Processamento Tensor realizam cálculos complexos com maior velocidade e eficiência energética, permitindo treinar modelos avançados como o Gemini.

O Trillium entrega quatro vezes mais desempenho e 67% de economia de energia em relação à geração anterior. Pela primeira vez, estará disponível na região de nuvem de São Paulo, reduzindo a dependência de infraestrutura internacional e aumentando a soberania tecnológica.

Outro anúncio foi a possibilidade de executar o Gemini 2.5 no Vertex AI em território nacional, o que permite que empresas e órgãos públicos processem dados sensíveis localmente, atendendo a exigências de segurança e regulação.

Novidades complementares

Entre as novidades mais tangíveis para o usuário final está o recurso de tradução simultânea no Google Meet, que estreia no Brasil para clientes corporativos do Workspace. A tecnologia traduz em tempo real, para o português, reuniões em espanhol, francês, italiano, alemão e inglês, mantendo voz e entonação originais. Esse recurso promete derrubar barreiras linguísticas em empresas com atuação global.

Thomas Kurian durante o Google Cloud Summit Brasil 2025 (Divulgação / Google)

O evento também marcou a apresentação do Agentspace, plataforma que permite criar e gerenciar agentes de IA em larga escala. No Brasil, já é usado por EBANX, Grupo Marista, Rede Américas, Vibra Energia e Sebrae-SP, que automatizam processos e reduzem tempo de análise com a ferramenta.

Expansão do Summit e parcerias

Para ampliar a presença no país, o Google Cloud Summit terá edições em outras cinco capitais em novembro: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife.

A empresa também anunciou parcerias estratégicas com consultorias globais como Accenture, Deloitte, PwC e TCS e com plataformas de tecnologia como Databricks, Oracle e ServiceNow, reforçando o ecossistema brasileiro de inovação.

Cloud Space em São Paulo

Outro anúncio de peso foi a inauguração do Cloud Space em São Paulo, oitava unidade do tipo no mundo e a primeira na América Latina. O espaço funciona como vitrine de inovação, recebendo clientes e parceiros para workshops, demonstrações e projetos de transformação digital.

“A inauguração do Cloud Space reforça o nosso compromisso com o Brasil e a América Latina, consolidando ainda mais o país e a região como um mercado estratégico para a companhia”, afirmou Eduardo López, presidente do Google Cloud para a América Latina.

Brasil como polo estratégico

Kurian, que esteve no país pela primeira vez, enfatizou que o Brasil deixou de ser apenas consumidor para assumir protagonismo. “As possibilidades geradas por tecnologias como computação em nuvem e inteligência artificial são inegáveis. É essencial que o Brasil esteja na vanguarda dessa transformação”, afirmou.