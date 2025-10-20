Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Plataformas fora do ar? Veja os principais sites e apps com problemas de conexão nessa segunda (20)

As informações sobre os serviços nessa manhã no Brasil são do site Downdetector

Lívia Ximenes
fonte

Conexão com apps e sites é instável na manhã nessa segunda-feira (20) (Freepik)

Diversas plataformas estão com problema de conexão no Brasil e no mundo, nessa segunda-feira (20) pela manhã. O problema pode ser provocado pelo serviço de hospedagem em nuvem da Amazon, AWS, que sofreu uma pane por volta das 6h (horário de Brasília), gerando instabilidades em alguns sites e apps. Conforme informações do site Downdetector, Reddit, Mercado Livre, Mercado Pago e Hotmart são os com maior número de notificações em território brasileiro.

VEJA MAIS

image Apagão na Amazon: nuvem sofre pane e derruba serviços no mundo todo
Diversos aplicativos passam por problemas de conectividade devido à queda da AWS

image Falha na proteção de subestação pode ter levado à desconexão da região Sul no dia 14, diz ONS

image Apagão atinge 13 municípios no Pará e afeta cerca de 294 mil unidades consumidoras
Interrupção no fornecimento ocorreu na madrugada dessa terça-feira (14) e 21 estados notificam ausência de energia

Principais plataformas no Brasil fora do ar na manhã dessa segunda-feira (20)

  1. Reddit
  2. AWS
  3. Mercado Livre
  4. Mercado Pago
  5. Hotmart
  6. Amazon
  7. Strava
  8. Wellhub
  9. Roblox
  10. Fortnite
  11. Snapchat
  12. Canva

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

apagão Amazon

apagão AWS

sites e apps fora do ar

plataformas fora do ar

conexão instável
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda