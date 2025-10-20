Plataformas fora do ar? Veja os principais sites e apps com problemas de conexão nessa segunda (20)
As informações sobre os serviços nessa manhã no Brasil são do site Downdetector
Diversas plataformas estão com problema de conexão no Brasil e no mundo, nessa segunda-feira (20) pela manhã. O problema pode ser provocado pelo serviço de hospedagem em nuvem da Amazon, AWS, que sofreu uma pane por volta das 6h (horário de Brasília), gerando instabilidades em alguns sites e apps. Conforme informações do site Downdetector, Reddit, Mercado Livre, Mercado Pago e Hotmart são os com maior número de notificações em território brasileiro.
Principais plataformas no Brasil fora do ar na manhã dessa segunda-feira (20)
- AWS
- Mercado Livre
- Mercado Pago
- Hotmart
- Amazon
- Strava
- Wellhub
- Roblox
- Fortnite
- Snapchat
- Canva
