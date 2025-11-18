Capa Jornal Amazônia
Bancos brasileiros e Pix enfrentam instabilidade em meio à falha global na rede da Cloudflare

A Cloudflare confirmou que sua rede global enfrenta instabilidade capaz de afetar múltiplos clientes

Estadão Conteúdo
fonte

Pagamento via PIX (Reprodução)

Bancos brasileiros registram instabilidade nesta terça-feira, 18, segundo o site Downdetector, em meio à falha global na rede da Cloudflare. Por volta das 10 horas (de Brasília), usuários relatavam dificuldade de acesso a serviços do Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, C6 Bank, Nubank, Caixa Econômica e Santander.

O Downdetector, que reúne alertas de usuários sobre problemas em plataformas digitais, também apontava oscilações no Pix.

A Cloudflare confirmou que sua rede global enfrenta instabilidade capaz de afetar múltiplos clientes. Em comunicado no painel de status, a empresa afirmou estar "ciente e investigando um problema que potencialmente impacta vários clientes".

O incidente foi registrado inicialmente às 8h48 (de Brasília), e a última atualização, publicada às 9h53, indica que a companhia segue apurando as causas da falha.

Até o momento, não há detalhes sobre a origem do problema nem previsão de normalização.

Durante as tentativas de correção, a Cloudflare também desativou temporariamente o WARP na região de Londres.

O WARP é o serviço da empresa que funciona como uma espécie de túnel seguro - similar a uma VPN simplificada - usado para reforçar privacidade e estabilidade na navegação.

Segundo a companhia, usuários em Londres que tentarem acessar a internet via WARP "verão uma falha de conexão".

