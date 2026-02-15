VÍDEO: Pastor ora por jovens no meio do bloco de Carnaval e divide opiniões

Um pastor abordou foliões durante um bloco de carnaval e realizou uma oração no meio da festa. O episódio foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais, onde rapidamente ganhou repercussão e dividiu opiniões entre internautas.

O homem que aparece nas imagens foi identificado como Pastor Ednaldo do Manto, apontado nas publicações como líder da Igreja Pentecostal Gerados no Altar. Ele se aproximou de um grupo de jovens enquanto a folia acontecia e iniciou uma pregação no local.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, algumas jovens se emocionaram durante o momento. Em um dos vídeos compartilhados, uma delas afirma: “Eu pedi para Jesus me salvar, Ele me ouviu”.

Após a repercussão, o pastor também comentou o episódio em outra publicação. “Muitos falaram que eu estava maluco de ir pregar no carnaval pra esse povo que não quer nada, OLHA O NADA AÍ O QUE DEU DUAS JOVEM FOI RESGATADA DAS MÃOS DE SATANÁS”, escreveu.