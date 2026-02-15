VÍDEO: Canguru é atropelado e carros ficam em chamas em corrida na Austrália

A edição 2026 das 12 Horas de Bathurst ficou marcada por mais do que a vitória da Mercedes de Maro Engel, Mikael Grenier e Maxime Martin, neste domingo, na Austrália. Disputada no tradicional circuito de Mount Panorama, a corrida teve dois acidentes graves, um deles com o atropelamento de um canguru a 250 km/h, mas sem registro de feridos graves.

O primeiro grande incidente aconteceu ainda nos minutos iniciais da prova, que começa de madrugada. Christopher Mies vinha em alta velocidade com seu Ford Mustang quando atingiu um canguru que atravessava a pista.

"Estou aliviado por estar aqui falando com vocês. Foi um impacto muito, muito grande em alta velocidade, então sim, estou feliz só por estar aqui. Estou feliz que eles construiu um carro tão seguro, obrigado por isso. Eu vi o canguru na hora que o atingi, então sequer teve um momento de sobreaviso, eu não vi nenhuma bandeira nem nada. Pensei que ele tivesse acabado de acordar e começado a correr, eu estava apenas no lugar errado e na hora errada", disse o piloto.

O impacto destruiu o para-brisa e espalhou restos do animal pelo carro. Mies deixou o veículo visivelmente abalado.

"Eu não conseguia ver mais nada, o para-brisa estava totalmente esmagado. Eu estava coberto de sangue e qualquer coisa que tem dentro de um canguru. Meus olhos estavam cheios de sangue. Eu acabei de vomitar. Tive que vomitar. O cheiro era inacreditável, já tomei uns dois banhos e ainda sinto o cheiro no meu nariz. Vou te falar: as estranhas de um canguru não cheiram muito bem", completou.

O piloto ainda cobrou maior vigilância dos organizadores. O circuito fica em uma área de vegetação extensa, onde a presença de animais silvestres é recorrente ao longo dos anos.

"(O uniforme) Está tudo no lixo, não dá pra usar mais. Meu filho pediu para trazer pra ele um boneco de canguru. Não vou fazer isso, vou comprar um coala, um wombat ou qualquer coisa", brincou.

Horas depois, já sob a luz do dia e a 3h40 do fim da prova, um novo acidente provocou a interrupção da corrida. Após uma rodada, a Porsche de Johannes Zelger ficou atravessada na entrada de uma curva ao lado da Aston Martin de Damien Hamilton.

O líder Ralf Aron não conseguiu evitar a colisão. A Mercedes atingiu um dos carros e o impacto levantou o capô, seguido por princípio de incêndio. Com bandeiras amarelas duplas já sendo agitadas no trecho, a direção de prova acionou a bandeira vermelha e interrompeu a disputa.

Na sequência, Kai Allen ainda tocou a traseira da Porsche ao tentar desviar. Luca Stolz e Maro Engel conseguiram escapar.

Aron deixou o carro cambaleando, pulou a mureta de proteção e deitou no gramado próximo à pista. Ele foi encaminhado a um hospital local para exames complementares e passa bem.

Cerca de uma hora antes, James Golding já havia provocado outro momento de tensão ao bater sua Audi em alta velocidade contra a barreira. O carro pegou fogo na parte traseira, tomada por fumaça. O piloto conseguiu sair sozinho e só foi informado do incêndio ao chegar aos boxes.

Em meio aos acidentes, a corrida foi retomada e terminou com a Mercedes no topo do pódio. Em Bathurst, porém, o resultado dividiu espaço com os episódios que expuseram, mais uma vez, os riscos de correr em Mount Panorama.