Adolescente acusa Pedro Turra de tortura com choque e episódios de humilhação

O ex-piloto de Fórmula Delta, Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, foi acusado por uma adolescente de torturá-la com arma de choque e outros episódios de humilhação e violência, intensificados ao longo de 2025. Pedro se tornou réu, nessa sexta-feira (13), pelo homicídio de Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, no Distrito Federal. Segundo a menor de idade, o jovem tem “prazer em humilhar”.

Em relato, a adolescente afirmou que as situações se tornaram mais frequentes e agressivas entre julho e agosto do ano passado. De acordo com ela, certa vez Pedro ofereceu um pudim “revirado” para ela comer e, mesmo desconfiada, aceitou, pois ele garantiu que “estava tudo bem”. Após ela ingerir o doce, o ex-piloto contou que já havia comido e regurgitado, antes de entregar.

A menor de idade contou que ficou “muito enojada, ao ponto de chorar e vomitar”. Um amigo dela disse ter presenciado o momento e, apesar de não ter visto Pedro regurgitando o pudim, acredita na versão da adolescente. De acordo com a testemunha, é “da índole dele fazer esse tipo de ‘brincadeira’ de mau gosto”.

A adolescente também falou que Pedro costumava marcar chiclete e cuspir nas pessoas. Durante o relato, ela afirmou que, por diversas vezes, ele tirou a goma da boca e grudou no cabelo dela. Mesmo pedindo para que parasse, o ex-piloto permaneceu com a atitude.

Em outro episódio, ocorrido em setembro de 2025, eles estavam com amigos em uma lancha no Clube Cota Mil, no Setor de Clubes Esportivos Sul. De acordo com a menor de idade, ela admirava o lago quando foi surpreendida com um empurrão de Pedro, que a fez cair no lago. A adolescente sabia nadar, mas engoliu água na queda e, ao pedir ajuda para subir, recebeu apenas risdas do ex-piloto e de outro amigo.

Para sair do lado, ela precisou nadar até o deck e, na tentativa, teve arranhões nas pernas. Segundo a adolescente, Pedro não pediu desculpas e as “brincadeiras inadequadas” se tornaram piores com o decorrer do tempo. As ações do ex-piloto estavam colocando outras pessoas em risco.

A menor de idade também contou que foi forçada por Pedro a ingerir vodca durante uma confraternização no Jockey Club, em junho de 2025. Conforme o depoimento, ele pediu que ela bebesse, mas teve um não como resposta. Insatisfeito, Pedro mandou que outras pessoas segurassem os braços dela e inseriu a bebida na boca da adolescente. Em seguida, ela foi deixada sozinha no local.

Entre julho e agosto do ano passado, segundo a adolescente, ela foi submetida a tortura com choque por cerca de 10 minutos. Ela estava no carro de um amigo, estacionado em frente a um condomínio no Park Way, quando Pedro e outro rapaz saíram e começaram a “brincadeira” com descargas elétricas. Ao retornarem ao veículo, ela sentiu que “algo ruim iria acontecer” e tentou sair do banco traseiro para frente, mas foi impedida pela esposa do ex-piloto. Conforme o relato, Pedro aplicou choques nos seios, na barriga e nas pernas da adolescente.