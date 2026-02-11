Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ministério Público oferece denúncia contra ex-piloto Pedro Turra por homicídio doloso

O jovem de 19 anos está preso preventivamente desde o dia 30 de janeiro pela morte do adolescrente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira

Lívia Ximenes
fonte

Pedro Turra, de 19 anos, é ex-piloto de Fórmula Delta (Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ofereceu denúncia contra o ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, por homicídio doloso por motivo fútil, nessa quarta-feira (11). A defesa da vítima, o adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, confirmou a informação ao Metrópoles. Se for condenado, Pedro pode ter pena de até 30 anos de prisão.

O ex-piloto está preso preventivamente desde o dia 30 de janeiro. Segundo denúncia, Pedro agiu “de forma livre e consciente, assumindo o risco de causar o resultado morte, agrediu violentamente, mediante reiterados socos a vítima”. O documento e o laudo afirmam que as lesões sofridas por Rodrigo foram a causa da morte. A denúncia do MPDFT aponta o crime como doloso, quando há intenção de matar, e cometido por motivo fútil, ou seja, banal.

O adolescente morreu no último sábado (7), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília em Águas Claras. Rafael estava hospitalizado desde o dia 22 de janeiro e estava em estado crítico, com traumatismo craniano.

