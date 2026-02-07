STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília

O ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do piloto de automobilismo Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. Com a negativa da corte superior, na última quinta-feira (5), o jovem permanecerá detido preventivamente no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde aguarda o desdobramento do processo em que é acusado de lesão corporal grave.

A prisão de Turra ocorreu na semana passada, após um episódio de violência que chocou a capital federal. Segundo as investigações, o piloto agrediu um adolescente de 16 anos após um desentendimento banal motivado por um chiclete arremessado contra um amigo da vítima. O impacto da agressão foi severo: o adolescente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Águas Claras. Esta é a segunda tentativa de liberdade negada ao piloto nesta semana; na última segunda-feira (2), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) já havia mantido a custódia, com o desembargador Diaulas Costa Ribeiro argumentando que a manutenção da prisão é indispensável para a preservação das investigações.

VEJA MAIS

No recurso enviado ao STJ, os advogados de defesa contestaram a decisão da primeira instância, sustentando que a prisão preventiva é desnecessária. A defesa argumentou que Pedro Arthur possui residência fixa, não apresenta risco de fuga e tem colaborado plenamente com as autoridades. Além disso, os advogados criticaram o fato de a prisão ter se baseado em vídeos circulados na internet, alegando falta de contraditório e de validação judicial prévia das imagens. Outro ponto levantado pela defesa foi a integridade física do acusado, afirmando que Turra teme por sua segurança devido à grande exposição midiática que o caso tomou.