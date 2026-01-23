Jovem é intubado com traumatismo craniano após briga por chiclete; vídeo
O adolescente de 16 anos está intubado com traumatismo craniano grave; piloto de Fórmula Delta foi preso em flagrante por agressão
Um adolescente de 16 anos está internado em estado grave em um hospital particular do Distrito Federal após uma briga na noite da última quinta-feira (22/1) em Vicente Pires (DF). A confusão, que teria começado por causa de um chiclete, resultou no jovem intubado com traumatismo craniano grave e risco de morte.
O autor das agressões foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. Ele é piloto de Fórmula Delta e foi preso em flagrante, sendo conduzido à 38ª Delegacia de Polícia.
Detalhes da agressão
Segundo testemunhas, a briga começou quando Pedro Arthur jogou um chiclete em um amigo que estava próximo ao adolescente. O menor, indignado, teria dito que não deixaria barato se fosse com ele, iniciando a discussão.
Imagens do ocorrido mostram os dois jovens desferindo chutes e socos. Em um momento crítico, Pedro Arthur Turra Basso socou o rosto da vítima, que bateu a cabeça em um carro. Mesmo perdendo as forças, o agressor continuou com as agressões, até que amigos intervieram e retiraram o adolescente da cena.
Estado de saúde e investigação
O adolescente ferido foi levado ao Hospital Brasília, localizado em Águas Claras, onde permanece intubado. Seu estado de saúde é considerado grave, com traumatismo craniano, e ele corre risco de morte.
O delegado-chefe Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia, destacou a agilidade da equipe na prisão do agressor. “Policiais da última turma, recebidos pela delegacia, agiram rápido e conseguiram identificar o autor e fazer a prisão com rapidez”, afirmou Aguiar.
Inicialmente, o agressor deve responder por lesão corporal grave. No entanto, a tipificação do caso pode ser alterada caso o quadro de saúde do adolescente se agrave ainda mais.
