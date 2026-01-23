Capa Jornal Amazônia
Jovem é intubado com traumatismo craniano após briga por chiclete; vídeo

O adolescente de 16 anos está intubado com traumatismo craniano grave; piloto de Fórmula Delta foi preso em flagrante por agressão

O Liberal

Um adolescente de 16 anos está internado em estado grave em um hospital particular do Distrito Federal após uma briga na noite da última quinta-feira (22/1) em Vicente Pires (DF). A confusão, que teria começado por causa de um chiclete, resultou no jovem intubado com traumatismo craniano grave e risco de morte.

O autor das agressões foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos. Ele é piloto de Fórmula Delta e foi preso em flagrante, sendo conduzido à 38ª Delegacia de Polícia.

Detalhes da agressão

Segundo testemunhas, a briga começou quando Pedro Arthur jogou um chiclete em um amigo que estava próximo ao adolescente. O menor, indignado, teria dito que não deixaria barato se fosse com ele, iniciando a discussão.

Imagens do ocorrido mostram os dois jovens desferindo chutes e socos. Em um momento crítico, Pedro Arthur Turra Basso socou o rosto da vítima, que bateu a cabeça em um carro. Mesmo perdendo as forças, o agressor continuou com as agressões, até que amigos intervieram e retiraram o adolescente da cena.

Estado de saúde e investigação

O adolescente ferido foi levado ao Hospital Brasília, localizado em Águas Claras, onde permanece intubado. Seu estado de saúde é considerado grave, com traumatismo craniano, e ele corre risco de morte.

O delegado-chefe Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia, destacou a agilidade da equipe na prisão do agressor. “Policiais da última turma, recebidos pela delegacia, agiram rápido e conseguiram identificar o autor e fazer a prisão com rapidez”, afirmou Aguiar.

Inicialmente, o agressor deve responder por lesão corporal grave. No entanto, a tipificação do caso pode ser alterada caso o quadro de saúde do adolescente se agrave ainda mais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram
.
