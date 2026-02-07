Adolescente agredido pelo piloto Pedro Turra morre após 16 dias internado no DF

O adolescente de 16 anos que foi brutalmente agredido pelo piloto de automobilismo Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, na região de Vicente Pires faleceu neste sábado (7), após lutar pela vida durante 16 dias. O jovem estava internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Águas Claras, no Distrito Federal, e sua morte foi confirmada oficialmente nesta manhã pelo advogado da família, Albert Halex.

O quadro clínico do adolescente era de coma induzido desde a madrugada do dia 23 de janeiro, data em que ocorreu o episódio de violência. Naquela ocasião, o jovem foi alvo de agressões físicas na porta de um condomínio após um desentendimento banal. O acusado do crime, que, segundo as investigações, teria iniciado o conflito por conta de um chiclete arremessado em direção a um amigo da vítima.

Durante as agressões, o adolescente bateu a cabeça na porta de um carro, sofreu traumatismo craniano e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.

VEJA MAIS

Com o falecimento do adolescente, a situação jurídica de Pedro Arthur Turra Basso, que permanece preso preventivamente no presídio da Papuda após ter pedidos de habeas corpus negados pelo TJDFT e pelo STJ, deve ser agravada. A acusação, que até então era de lesão corporal grave, poderá ser tipificada como lesão corporal seguida de morte ou homicídio, dependendo do entendimento do Ministério Público diante dos novos fatos e dos laudos periciais que serão emitidos.

Quem é Pedro Turra?

Pedro Arthur Turra Basso é o principal investigado pela agressão ocorrida após uma sequência de socos que resultou na morte de um adolescente de 16 anos, fato confirmado neste sábado, dia 7. Na última sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçou a manutenção da custódia ao negar um pedido de habeas corpus protocolado pela defesa no início do mês.

Atualmente, Turra está mantido em uma cela individual, isolado da massa carcerária, após relatar ameaças que teriam partido de outros presos e até de policiais. A medida foi autorizada pelo desembargador Diaulas Ribeiro, da 2ª Turma Criminal, e endossada pela direção da Papuda por questões de segurança, embora o magistrado tenha destacado que o isolamento não configura cela especial ou privilégio jurídico, mas apenas a garantia da integridade física do preso, que permanece sujeito às mesmas condições disciplinares dos demais detentos.

A repercussão da agressão ao adolescente encorajou novas denúncias contra o piloto, fazendo com que a Polícia Civil do Distrito Federal passasse a investigar quatro ocorrências distintas envolvendo o acusado. Além da agressão de janeiro de 2026 contra o jovem que veio a óbito, constam registros de envolvimento em uma briga generalizada em uma praça de Águas Claras em junho de 2025, a denúncia de uma jovem que afirma ter sido forçada por Turra a ingerir bebida alcoólica quando ainda era menor de idade, e uma agressão física contra um homem de 49 anos durante um desentendimento no trânsito. O desembargador Diaulas Ribeiro reforçou que o isolamento individual será mantido até que haja alteração da base fática ou pedido do Ministério Público, assegurando o monitoramento rigoroso do caso.