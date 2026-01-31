Capa Jornal Amazônia
Polícia prende Pedro Turra, ex-piloto que espancou adolescente e o deixou em coma

Turra havia sido preso logo após o crime, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na última sexta-feira, 30, o ex-piloto Pedro Turra, que espancou um adolescente de 16 anos a ponto de deixá-lo em coma por causa de uma desavença envolvendo um chiclete arremessado.

O delegado responsável pelo caso, Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), confirmou em entrevista coletiva que a prisão foi realizada em caráter preventivo e disse ter realizado a operação com autorização judicial. Turra havia sido preso logo após o crime nesta semana, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil.

O ex-piloto espancou um adolescente de 16 anos. Uma série de golpes na cabeça levou a um traumatismo na vítima, que precisou ser submetida a uma cirurgia no crânio. O jovem está há uma semana internado e não há previsão de alta.

Na última quinta-feira, 29, o juiz Wagno de Souza negou um pedido de prisão preventiva apresentado pela defesa. No entanto, delegado Aguiar afirmou que a prisão preventiva de Turra foi autorizada após os agentes reunirem depoimentos de outras vítimas que comprovaram o histórico de violência do agressor, além de ter apreendido na residência do agressor facas e um soco inglês.

O ex-piloto tem quatro ocorrências sob investigação: a agressão da última sexta-feira, 24, uma briga em Águas Claras, a agressão de um homem de 49 anos durante briga de trânsito e o relato de uma jovem menor de idade de que teria sido forçada por ele a ingerir bebida alcoólica.

VIOLÊNCIA/DF/PEDRO TURRA/ADOLESCENTE/AGRESSÃO/PRISÃO
