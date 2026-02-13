Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: menino de 10 anos compra material escolar vendendo 'cremosinho'

Arthur, de Água Branca (PI), viraliza ao mostrar que juntou dinheiro para comprar cadernos e lápis com o próprio esforço

Hannah Franco
Menino de 10 anos compra material escolar vendendo 'cremosinho' no Piauí. (Reprodução/Redes Sociais)

Arthur, de 10 anos, morador de Água Branca (PI), ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que mostra, com orgulho, o material escolar comprado com o próprio esforço. O menino contou que juntou dinheiro vendendo cremosinho para adquirir os itens necessários para o ano letivo.

No registro, que viralizou na internet, ele aparece sorridente enquanto apresenta cadernos, lápis, estojo e outros produtos. Ao exibir as compras, afirma que conseguiu pagar por tudo com o valor arrecadado nas vendas.

Para realizar o objetivo de ter o próprio material escolar, Arthur decidiu trabalhar. Segundo relatou no vídeo, ele vendeu cremosinho e, aos poucos, juntou o dinheiro necessário para fazer as compras.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

