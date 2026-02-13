VÍDEO: menino de 10 anos compra material escolar vendendo 'cremosinho'

Arthur, de 10 anos, morador de Água Branca (PI), ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que mostra, com orgulho, o material escolar comprado com o próprio esforço. O menino contou que juntou dinheiro vendendo cremosinho para adquirir os itens necessários para o ano letivo.

No registro, que viralizou na internet, ele aparece sorridente enquanto apresenta cadernos, lápis, estojo e outros produtos. Ao exibir as compras, afirma que conseguiu pagar por tudo com o valor arrecadado nas vendas.

Para realizar o objetivo de ter o próprio material escolar, Arthur decidiu trabalhar. Segundo relatou no vídeo, ele vendeu cremosinho e, aos poucos, juntou o dinheiro necessário para fazer as compras.